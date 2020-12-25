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Hürriyet
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Yüksel KOÇ / İstanbul DHA -
Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 11:58 | 

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası davasında flaş gelişme!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi. Raporda, soruşturmada şüpheli olarak yer alan kaptan pilot Mahmut Aslan asli ve ikinci pilot Ferdinant Pondaag tali kusurlu bulunurken, soruşturmada şüpheli olmayan, Sabiha Gökçen ve Yeşilköy kulelerinde görevli iki kişi de kusurlu bulundu. Pistin bir bölümünde lastik temizleme çalışması yapılmadığı gerekçesi ile HEAŞ da asli kusurlu bulundu. Raporda kaptan pilot Mahmut Aslan'ın, stabil yaklaşma kriterlerine uymadan piste yaklaştığı, indikten sonra 6 saniye boyuncu frenleme yapmadan ilerlediği, rüzgarın şiddetli ve pistin ıslak oluşunu dikkate almadığı belirtildi. Raporda, Sabiha Gökçen Kule Kontrolörü Serhat Kara'yı uçağın pistten çıkabileceği yönünde uyaran kule görevlisi Ela Akar kusursuz bulundu.

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