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Şabanoğlu Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Şabanoğlu Şaban filminin konusu ve oyuncuları

#Şabanoğlu Şaban#Şabanoğlu Şaban Konusu#Şabanoğlu Şaban Oyuncuları

Kemal Sunal ve Halit Akçetepe'nin yer aldığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şaban Oğlu Şaban filmi televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı filmi izleyenler, Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncularını sorguluyor. Öte yandan nerede çekildiği de merak ediliyor. Peki, Şabanoğlu Şaban nerede çekildi?

1/3Şabanoğlu Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi İşte Şabanoğlu Şaban filminin konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Şaban Oğlu Şaban filmi televizyonda bir kez daha izleyici ile buluşuyor. Şaban Oğlu Şaban'da, Şaban ve Ramazan'ın askerlik döneminde sonra yaşadıkları komik olaylar ele alınıyor. İşte, Şaban Oğlu Şaban filmi ile ilgili bilgiler...

2/3FİLM NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ

FİLM NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Şabanoğlu Şaban, Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şaban' karakteri üzerine yazılan ve çekilen, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Sadık Şendil'in senaristliğini yaptığı film Yeşilköy'de bir köşkte çekilmiştir.

3/3FİLMİN OYUNCU KADROSU VE KONUSU

FİLMİN OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Kemal Sunal'ın başrolde olduğu filmde, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Sıtkı Akçetepe, Ayşen Gruda, Ayben Erman, Dinçer Çekmez, Sevda Aktolga, Sevil Üstekin, Şevket Altuğ gibi oyuncular yer almaktadır.

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

 

 

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