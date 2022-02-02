Şabanoğlu Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Şabanoğlu Şaban filminin konusu ve oyuncuları

FİLMİN OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Kemal Sunal'ın başrolde olduğu filmde, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Sıtkı Akçetepe, Ayşen Gruda, Ayben Erman, Dinçer Çekmez, Sevda Aktolga, Sevil Üstekin, Şevket Altuğ gibi oyuncular yer almaktadır.



Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.



