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Sabancı'ların gelini ikinci diplomayı aldı

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#Ünlüler Nereden Mezun#Ünlülerin Çocukları Nereden Mezun#Mezuniyet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 08:08

Cemiyet hayatının ünlü ismi Nazlı Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak ikinci üniversite diplomasını aldı.