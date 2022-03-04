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Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2022 Şaban ayında oruç tutulur mu? Diyanet'ten şaban orucu açıklaması

#Şaban Ayı#Diyanet#Oruç

Şaban ayı orucu, ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların gündemine geldi. Diyanet 2022 dini günler takvimine göre şaban ayı 4 Mart Cuma günü başladı. Üç ayların İkincisi olan Şaban ayı ve onun 15. gecesindeki Berat Kandili'nde dualar edilecek ve Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenler oruç tutacak. Hz. Peygamber’in Şaban ayına ve özellikle bu ayın onbeşinci gecesine önem verdiği dini kaynaklarda yer alıyor. Peki, şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İşte, 2022 şaban ayı orucu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2022 Şaban ayında oruç tutulur mu Diyanetten şaban orucu açıklaması

Şaban orucu ne zaman tutulur sorusu, üç ayların ikinci ayı olan şaban ayının gelmesiyle vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Diyanet kaynaklarına göre Hz. Peygamber’in Şâban ayına ve özellikle bu ayın onbeşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihyâ ettiğini göz önüne alan alimler, bu geceyi ibadetle geçirmenin sevaba vesile olacağını söylüyorlar. Bu aylarda kişinin sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabileceği Diyanet tarafından açıklandı.

2/4ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULUR MU

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

3/4ŞABAN AYI İBADETLERİ NELERDİR

ŞABAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Şaban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 176-177), “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, “Ṣavm”, 70), ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir.

4/4Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2022 Şaban ayında oruç tutulur mu Diyanetten şaban orucu açıklaması

Bu rivayetler sebebiyle şâban ayında oruç tutulması mendup olmakla birlikte Hz. Âişe’den nakledilen, Resûl-i Ekrem’in ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği şeklindeki rivayeti yanında (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 176-177) oruç tutmanın farz olduğu ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı için şâbanın on beşinden sonra orucun azaltılması veya terkedilmesi tavsiye edilmiştir.

Şaban ayında tesbih çekmek isteyenler genellikle şu sıralamayı takip ediyorlar:

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabının büyük olduğuna inanılıyor.

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#Şaban Ayı#Diyanet#Oruç