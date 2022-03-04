Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2022 Şaban ayında oruç tutulur mu? Diyanet'ten şaban orucu açıklaması

Şaban orucu ne zaman tutulur sorusu, üç ayların ikinci ayı olan şaban ayının gelmesiyle vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Diyanet kaynaklarına göre Hz. Peygamber’in Şâban ayına ve özellikle bu ayın onbeşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihyâ ettiğini göz önüne alan alimler, bu geceyi ibadetle geçirmenin sevaba vesile olacağını söylüyorlar. Bu aylarda kişinin sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabileceği Diyanet tarafından açıklandı.
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Şaban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 176-177), “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, “Ṣavm”, 70), ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir.
Bu rivayetler sebebiyle şâban ayında oruç tutulması mendup olmakla birlikte Hz. Âişe’den nakledilen, Resûl-i Ekrem’in ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği şeklindeki rivayeti yanında (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 176-177) oruç tutmanın farz olduğu ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı için şâbanın on beşinden sonra orucun azaltılması veya terkedilmesi tavsiye edilmiştir.
Şaban ayında tesbih çekmek isteyenler genellikle şu sıralamayı takip ediyorlar:
Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü
Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü
Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"
Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"
Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabının büyük olduğuna inanılıyor.