Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Diyanet takvimine göre Şaban ayı tarihi

Müslüman aleminin ibadetlerini gerçekleştireceği üç aylardan bir olan Şaban ayı ne zaman başlıyor merak konusu oldu. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü başlamıştı. Recep ayının son bulmasıyla birlikte Şaban ayı başlamış olacak. Peki, Şaban ayı ne zaman 2022? İşte Diyanet takvimine göre dini günler...
4 Mart 2022 Cuma günü Recep ayının bitişiyle birlikte üç ayların devamı olan üç aylar başlamış olacak. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.
Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.
Hz. Peygamber, Şaban ayını, 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.