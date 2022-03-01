Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Diyanet takvimine göre Şaban ayı tarihi

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

4 Mart 2022 Cuma günü Recep ayının bitişiyle birlikte üç ayların devamı olan üç aylar başlamış olacak. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.