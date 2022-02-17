Şaban ayı ne zaman başlıyor 2022? Diyanet üç aylar ve dini günler takvimi

İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylar ve kandiller 2022 yılında da miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. Bu takvime göre üç ayların başlangıcı Recep ayı Şubat ayı başında başlamıştı. Peki, sıradaki ay Şaban ayı ne zaman başlıyor 2022? İşte Diyanet takvimine göre 2022 dini günler ve üç aylar tarihleri...
Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü başlamıştı. Ardından 4 Mart 2022'de Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.
Regaib Kandili: 2 Şubat 2022 Perşembe
Mirac Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe
Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba
Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022 Cuma