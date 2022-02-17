Şaban ayı ne zaman başlıyor 2022? Diyanet üç aylar ve dini günler takvimi

İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylar ve kandiller 2022 yılında da miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. Bu takvime göre üç ayların başlangıcı Recep ayı Şubat ayı başında başlamıştı. Peki, sıradaki ay Şaban ayı ne zaman başlıyor 2022? İşte Diyanet takvimine göre 2022 dini günler ve üç aylar tarihleri...