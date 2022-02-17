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Şaban ayı ne zaman başlıyor 2022? Diyanet üç aylar ve dini günler takvimi

#Şaban Ayı#Şaban Ayı Ne Zaman Başlıyor 2022#Üç Aylar

Üç ayların ilki Recep ayının başlamasıyla birlikte, ardından gelecek Şaban ayı sorgulamaları başladı. Müslüman alemi için ayrı bir önemi olan üç aylar içerisinde, çeşitli ibadetler ve kandiller bulunuyor. Şubat ayında başlayan Recep ayı ne zaman bitecek ve Şaban ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Diyanet üç aylar takvimi...

1/3Şaban ayı ne zaman başlıyor 2022 Diyanet üç aylar ve dini günler takvimi

İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylar ve kandiller 2022 yılında da miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. Bu takvime göre üç ayların başlangıcı Recep ayı Şubat ayı başında başlamıştı. Peki, sıradaki ay Şaban ayı ne zaman başlıyor 2022? İşte Diyanet takvimine göre 2022 dini günler ve üç aylar tarihleri...

2/3ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü başlamıştı. Ardından 4 Mart 2022'de Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

3/3KANDİLLER NE ZAMAN 2022

KANDİLLER NE ZAMAN 2022?

Regaib Kandili: 2 Şubat 2022 Perşembe

Mirac Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022 Cuma

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