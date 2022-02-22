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Şaban ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 Şaban ayı tarihi

#Şaban Ayı#2022 Şaban Ayı#Üç Aylar

Üç ayların başlaması ve recep ayının ihya edilmesi ile birlikte, mübarek üç ayların ikincisi olan şaban ayının başlayacağı tarih ve Berat Kandili'nin tarihi, İslam alemi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, 2022 Şaban ayı ne zaman başlıyor?

1/3Şaban ayı ne zaman başlayacak İşte 2022 Şaban ayı tarihi

Şaban ayı bu yıl da Müslümanlar tarafından hasretle bekleniyor, bu ay içinde Berat Kandili de idrak ediliyor. Üç ayların içinde yer alan ve milyonlarca vatandaşın özlemle beklediği şaban ayının 2022'de ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

2/3Şaban ayı ne zaman başlayacak İşte 2022 Şaban ayı tarihi

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı 2022 yılı 2 Şubat Çarşamba günü başlamıştı. Ardından 4 Mart 2022'de Şaban ayı ile üç aylar devam edecek. En son ise 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

3/3ÜÇ AYLARDA İBADET

ÜÇ AYLARDA İBADET

Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

Önemli olan bütün bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize gösterdiği ölçüler içinde yapmak gerekir. İslam, her türlü bidat ve hurafeyi yasaklamıştır. Bizim her konuda ibadetleri yerine getirirken örneğimiz Peygamber Efendimizdir. Bu aylarda işte 'Kandil gecesinde şu kadar namaz, şu kadar zikir, şu kadar tesbihat' gibi ifadeler doğru değil. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiş. Özel bir ibadet şekli yoktur, Peygamberimiz nasıl ihya ettiyse biz de öyle ihya edeceğiz. Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur’an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.

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#Şaban Ayı#2022 Şaban Ayı#Üç Aylar