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Haber Giriş: 03 Ağustos 2021 - 18:05 | 

Sabahattin Ali sözleri 2021 - Sebahattin Ali'nin en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı olan aşk ve sevda sözleri

Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin sözleri ve şiirleri, günümüzde de hala gönüllerde. Bu güzel ve anlamlı sözleri sevdiklerinizle paylaşabilir, duygu ve düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. İşte Sebahattin Ali'nin en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı olan aşk ve sevda sözleri...

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1

Edebiyatımızın önde gelen isimlerinden Sabahattin Ali'nin en güzel sözlerini sizler için derledik.

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2

Bir kitabı okurken geçen iki saatin, ömrümün birçok senelerinden daha dolu, daha ehemmiyetli olduğunu fark edince insan hayatının ürkütücü hiçliğini düşünür ve yeis içinde kalırdım.

3

Dünyada bana hiçbir şey, tabiattan melül bir insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı gelmemiştir.

4

Varlığı büyük boşlukları dolduracak mahiyette değildi; fakat yokluğu müthişti.

5

Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. kollarıyla bizi sarar. sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz.

6

İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor.

7

Konuşmaya ne lüzum vardı? Bütün güzel laflardan ve hoş insanlardan sıkılan bu mahlukları, birbirlerinin sessiz mevcudiyeti, yorgunluk verecek kadar doyuruyordu.

8

Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti.

9

Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı, gene aynı şekilde, fakat her şeyden habersiz, yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin.

10

İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı.

11

İki insanın birbiriyle karşılaşması kadere, tanıştıktan sonra yan yana kalmaları ise onların gayretine bağlıdır.

12

Ben dünyada bu kadar güzel gülen, güldüğü zaman bu kadar güzel olan insan görmedim.

13

Kuvvetli olmak her şeyin fevkindedir. Kuvvet her hareketi mazur gösterebilir. Acizlere acımak ise sersemliktir.

14

Bir ümidim yok. Bu sondu. Artık hiç bir şeyin değişmesine imkan yok, lüzum da yok.

15

Halbuki en çok okuduğum bir kitabın, en çok okuduğum bir satırı bile bana bazen başka şeyler söyleyebilir...

16

İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.

17

Kaçmak lazım biraz hayattan. Daha büyük kaçışlara hazırlanmak için.

18

İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.

19

Sensin, kalbim değil, böyle göğsüme vuran.

20

Yalnız onun yanındayken içimi müthiş bir korku, onu kaybetmek korkusu sarardı.

21

Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir.

22

Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık, adeta bütün insanlara dağılmıştı. Çünkü o, benim için bütün insanlığın timsaliydi.

23

Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini bile beklemeden sadece sevmek.

24

Bir arkadaş istiyorum. Benimle konuşmadan beni tamamen anlayacak, benimle karşı karşıya saatlerce hiç konuşmadan oturabilecek bir arkadaş.

25

Yollarımız bir kere karşılaştı. Fakat ona dair hiçbir şey bilmiyorum.

26

Aşk öyle bir histir ki, nereden geldiğini bilemediğimiz gibi, günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilemeyiz.

27

İçimde, yarım kalmış bir konuşmanın üzüntüsü vardı.

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