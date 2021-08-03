Sabahattin Ali sözleri 2021 - Sebahattin Ali'nin en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı olan aşk ve sevda sözleri
Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin sözleri ve şiirleri, günümüzde de hala gönüllerde. Bu güzel ve anlamlı sözleri sevdiklerinizle paylaşabilir, duygu ve düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. İşte Sebahattin Ali'nin en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı olan aşk ve sevda sözleri...
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Edebiyatımızın önde gelen isimlerinden Sabahattin Ali'nin en güzel sözlerini sizler için derledik.