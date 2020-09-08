MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSabahat Akkiraz Çukur’a konuk oldu – İşte Sabahat Akkiraz’ın Çukur’da söylediği türkü
GeriTelevizyon Sabahat Akkiraz Çukur’a konuk oldu – İşte Sabahat Akkiraz’ın Çukur’da söylediği türkü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Televizyon
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 09:39 | 

Sabahat Akkiraz Çukur’a konuk oldu – İşte Sabahat Akkiraz’ın Çukur’da söylediği türkü

Çukur dizisinin 4. Sezon ilk bölümünde Sabahat Akkiraz fırtınası esti. Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz’ın Suriye'den Çıktım türküsünü söylediği anlar sosyal medyaya da damga vurdu. İşte Çukur’a damga vuran o sahnenin detayları ve Sabahat Akkiraz’ın Çukur’da söylediği türkünün sözleri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Çukur’un 4. Sezon 1. Bölümünde (94. Bölümünde); İdris Koçovalı'nın eski dostu Sabahat Akkiraz oğullarıyla birlikte Sabahat Akkiraz'ı dinleme isteği olan İdris Koçovalı'yı kırmadı. İdris Koçovalı yoktu ancak son isteklerinden birisi gerçekleşmişti. Koçovalı kardeşlerin babalarının yokluğunda yaşadıkları acıyı gösteren sahne izleyenleri duygulandırdı!

2Barak Suriyeden Çıktım
Abone Olgoogle-news

Barak Suriye'den Çıktım

Suriye’den çıktım üç gün vadeliDüşmandan alırdım da kanlı bedeliİsmime derler de Nahsen BadeliVurma zalim vurma ben badeli nahsenimAman zincirlere zapt olmayan zalım aslanımSuriye’den çıktım da nedir telaşımAman yukarı akçadağ da kaldı üleşimYetişsin imdada anam kardeşimVurma zalim vurma ben badeli nahsenimAman zincirlere zapt olmayan zalım aslanım

3Sabahat Akkiraz Hakkında
Abone Olgoogle-news

Sabahat Akkiraz Hakkında

Sabahat Akkiray bilinen adıyla Sabahat Akkiraz, 6 Şubat 1955 tarihinde dünyaya geldi.Babası Sivas, Kangal, annesi Malatya, Arguvanlıdır. Müzik eğitimine aile içinde başladı. Sivas'ın Kangal ilçesi Yaylacık köyünde doğmuştur. Çocukluk yıllarında, ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden sanatçı, ilk ve orta okulu bu ülkede bitirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönerek 1983 yılında Şafak Söktü adını taşıyan profesyonel anlamda ilk albümünü çıkardı. İlerleyen yıllar içinde Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Aşık Daimi, Feyzullah Çınar, Davut Sulari gibi sanatçılarla çalıştı.

1990'da ilk uluslararası davetini alarak Hollanda'ya gitti ve önemli projelerde yer aldı. Fransa'da verdiği konserlerin yankısı büyük oldu ve Mezzo TV yaşamını konu alan bir belgesel hazırladı. Hollanda, Brezilya, Almanya, İsveç, Fas, Malezya, Norveç, İspanya, Meksika gibi pek çok ülkede ünlü müzisyenlerle birlikte önemli konser salonlarında türkü söyledi. Eserleri dünya müzik sıralamalarında ilkler arasına girdi. Külliyat albümü 16 ülkede basıldı ve elektronik müzikle harmanlanmış en iyi Anadolu müziği olarak kabul edildi. 13 diskografi çalışması ve 22 toplama albümü yayınlandı. Besteleri ve derlemeleri bulunmaktadır. 2000 yılında Fransa'da Yılın En İyi Etnik Müzik Sanatçısı seçildi. 2005 yılında Altın Plak, 2008 yılında Uluslararası Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış, 2010 yılında ise Altın Kelebek ödüllerini aldı.

Çok özgün kabul edilen ses tonu ve olağanüstü yeteneği, dünya üzerinde etnik müziğin en iyi tanınan isimlerinden biri olmasını sağladı. Pek çok kez ülke dışında konserlere katıldı, yabancı albümlerde çalışmaları ve derlemeleriyle yer aldı. Batı müziğine verdiği önemi konserlerine de yansıttı.

Orta düzeyde Almanca bilen Akkiraz, bekârdır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi