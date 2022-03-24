Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazının kılınışı

Sabah namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Her gün kılınan vakit namazlarından biri olan sabah namazının farzı 2 rekat, sünneti 2 rekattır.
SABAH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?
Sabah namazı 2 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplan 4 rekattır.
İKİ REKAT SÜNNETİNİN KILINIŞI
BİRİNCİ REKAT
Niyet edilir
Tekbir getirilir
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir
İKİNCİ REKAT
Niyet edilir
Tekbir getirilir
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.
Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.
İKİ REKAT FARZIN KILINIŞI
BİRİNCİ REKAT
Niyet edilir
Tekbir getirilir
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir
İKİNCİ REKAT
Niyet edilir
Tekbir getirilir
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.
Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.