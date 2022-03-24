Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazının kılınışı

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

İKİ REKAT SÜNNETİNİN KILINIŞI



BİRİNCİ REKAT



Niyet edilir



Tekbir getirilir



Sübhaneke okunur



Euzü-besmele çekilir



Fatiha Suresi okunur



Kur'an'dan bir sure okunur



Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir



Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir



Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir



İKİNCİ REKAT



Niyet edilir



Tekbir getirilir



Sübhaneke okunur



Euzü-besmele çekilir



Fatiha Suresi okunur



Kur'an'dan bir sure okunur



Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir



Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir



Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.



Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.



"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.