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Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazının kılınışı

#Sabah Namazı#Sabah Namazı Kaç Rekat#Sabah Namazı Kılınışı

Sabah namazının kılınışı, her gün bu namazın vaktinin gelmesi ile araştırılıyor. Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen saatlere göre sabah namazı ibadetini yerine getiriyorlar. Peki, Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte sabah namazının kılınışı

1/3Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat Sabah namazının kılınışı

Sabah namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Her gün kılınan vakit namazlarından biri olan sabah namazının farzı 2 rekat, sünneti 2 rekattır.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Sabah namazı 2 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplan 4 rekattır.

2/3SABAH NAMAZI NASIL KILINIR

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

İKİ REKAT SÜNNETİNİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir

İKİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.

3/3Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat Sabah namazının kılınışı

İKİ REKAT FARZIN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT



Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir



İKİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.

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#Sabah Namazı#Sabah Namazı Kaç Rekat#Sabah Namazı Kılınışı