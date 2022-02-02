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Sabah ezanı kaçta okunuyor? Sahur ne zaman 3 Şubat 2022? Diyanet bilgisi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur-imsak saatleri

#İmsak Vakitleri#Sahur Saati#Sabah Ezanı

Sahur vakti ve sabah ezanı, üç ayların gelmesiyle beraber oruç tutacak olan Müslümanların gündemine geldi. Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç ayların gelmesini temsil eden Regaip Kandili'nin oruçlu geçirecek olanlar, 3 Şubat imsak vakitlerine göre sahur yapacaklar. Diyanet bilgisine göre Müslümanların sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Peki, sabah ezanı kaçta okunuyor? Sahur ne zaman? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Şubat sahur-imsak saatleri bilgisi.

1/5Sabah ezanı kaçta okunuyor Sahur ne zaman 3 Şubat 2022 Diyanet bilgisi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur-imsak saatleri

Sahur ve imsak vakitleri üç ayların gelişini temsil eden Regaip Kandili'nde oruç tutacak olan vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi büyükşehirlerde yaşayanlar özellikle sabah ezanı vakitlerine yoğunlaştı. Diyanet namaz saatleri takvimi ile açıklanan imsak vakitleri tüm illerde bir kaç dakika değişecek. İmsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekiyor. Tüm illerin 3 Şubat 2022 imsak ve sahur saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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2/5İSTANBUL İMSAK VAKİTLERİ

İSTANBUL İMSAK VAKİTLERİ

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
02 Şubat 2022 Çarşamba06:4008:0713:2316:0318:2819:50
03 Şubat 2022 Perşembe06:3908:0613:2316:0418:3019:51
04 Şubat 2022 Cuma06:3808:0513:2316:0518:3119:52
05 Şubat 2022 Cumartesi06:3708:0413:2316:0618:3219:53
06 Şubat 2022 Pazar06:3608:0313:2316:0718:3319:55
07 Şubat 2022 Pazartesi06:3508:0213:2316:0818:3519:56
08 Şubat 2022 Salı06:3408:0113:2316:0918:3619:57

3/5ANKARA İMSAK VAKİTLERİ

ANKARA İMSAK VAKİTLERİ

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
02 Şubat 2022 Çarşamba06:2407:4913:0715:5018:1519:35
03 Şubat 2022 Perşembe06:2307:4813:0715:5118:1619:37
04 Şubat 2022 Cuma06:2207:4713:0715:5218:1719:38
05 Şubat 2022 Cumartesi06:2107:4613:0815:5318:1919:39
06 Şubat 2022 Pazar06:2007:4513:0815:5418:2019:40
07 Şubat 2022 Pazartesi06:1907:4413:0815:5518:2119:41
08 Şubat 2022 Salı06:1807:4313:0815:5618:2219:42

4/5İZMİR İMSAK VAKİTLERİ

İZMİR İMSAK VAKİTLERİ

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
02 Şubat 2022 Çarşamba06:4608:0913:3016:1618:4119:59
03 Şubat 2022 Perşembe06:4508:0813:3016:1718:4220:00
04 Şubat 2022 Cuma06:4408:0713:3016:1818:4320:01
05 Şubat 2022 Cumartesi06:4308:0613:3016:1918:4420:02
06 Şubat 2022 Pazar06:4208:0513:3016:2018:4620:03
07 Şubat 2022 Pazartesi06:4208:0413:3116:2118:4720:04
08 Şubat 2022 Salı06:4108:0313:3116:2218:4820:05

5/5BURSA İMSAK SAATLERİ

BURSA İMSAK SAATLERİ

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
02 Şubat 2022 Çarşamba06:3908:0513:2216:0518:3019:50
03 Şubat 2022 Perşembe06:3808:0413:2316:0618:3119:52
04 Şubat 2022 Cuma06:3708:0313:2316:0718:3219:53
05 Şubat 2022 Cumartesi06:3708:0213:2316:0818:3319:54
06 Şubat 2022 Pazar06:3608:0113:2316:0918:3519:55
07 Şubat 2022 Pazartesi06:3508:0013:2316:1018:3619:56
08 Şubat 2022 Salı06:3407:5913:2316:1118:3719:57

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#İmsak Vakitleri#Sahur Saati#Sabah Ezanı