Sabah ezanı kaçta okunuyor? Sahur ne zaman 3 Şubat 2022? Diyanet bilgisi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur-imsak saatleri

Sahur ve imsak vakitleri üç ayların gelişini temsil eden Regaip Kandili'nde oruç tutacak olan vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi büyükşehirlerde yaşayanlar özellikle sabah ezanı vakitlerine yoğunlaştı. Diyanet namaz saatleri takvimi ile açıklanan imsak vakitleri tüm illerde bir kaç dakika değişecek. İmsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekiyor. Tüm illerin 3 Şubat 2022 imsak ve sahur saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.



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