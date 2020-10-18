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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 15:04 | 

Saba Tümer'in bikinili pozuna Survivor Mert'ten yorum!

Uzun bir süredir yaz tatiline devam eden sunucu Saba Tümer, siyah bikinili pozunu paylaştı. Tümer'in cesur paylaşımına ilk yorum ise kısa bir süre önce tanıştığı ve övgüler yağdırdığı Survivor Mert'ten geldi.

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Sunucu Saba Tümer pandeminin büyük bir kısmını evinde geçirmiş ve ardından da tatil için yola koyulmuştu. Uzun bir süredir tatilde olan Saba Tümer yazı bitirmiyor.

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Tümer paylaştığı bikinili pozuyla hayranlarından beğeni topladı. Saba Tümer'in "yaz hiç bitmez" notuyla paylaştığı poza Suvivor yarışmacısı Mert Öcal tepkisiz kalmadı.

3MERT ÖCALIN YORUMU OLAY OLDU
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MERT ÖCAL'IN YORUMU OLAY OLDU

Mert Öcal, Tümer'in paylaşımına, "Acılara yürüyorum korkmuyorum" diye yorum yaptı. Ünlü sunucunun fotoğrafının altına Öcal'ın fanları da yorum yağdırdı.

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Öcal ve Tümer, daha önce Acun Ilıcalı aracılığıyla bir araya gelmiş ve Tümer yakışıklı yarışmacıya hayranlığını dile getirmişti.

Saba Tümer kendisine sorulan "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna verdiği yanıtla çok konuşulmuştu.

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Tümer, "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya..." demişti.

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