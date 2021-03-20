Saba Tümer: Babam kaçırılınca gazeteyle tanıştım

ÖLÜM ACISI YAŞATMAMAK İÇİN ÇOCUK YAPMADIM Annesi vefat edince yaşadığı büyük acıdan dolayı çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyen Saba Tümer, düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “İçinden bilmediğin bir şey çıkacak. Sağlıklı mı, sağlıksız mı olacak, nasıl biri olacak. Hiçbir şey bilmiyorsun. Annem vefat ettiği gün teyzem bana ‘Ben çocuklarıma bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim’ demişti. Ben de bundan dolayı çocuk yapamadım. Ona böyle bir kötülük yapmamak için.”