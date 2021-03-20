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Haber Giriş: 20 Mart 2021 - 07:50 | 

Saba Tümer: Babam kaçırılınca gazeteyle tanıştım

Saba Tümer, katıldığı programda gazeteyle ilk tanışma hikâyesini anlattı. 1983 yılında babasının içinde bulunduğu uçak korsanlar tarafından kaçırılan Tümer, o günleri ve yolunun Hürriyet gazetesiyle nasıl kesiştiğini paylaştı.

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Saba Tümer, Gökhan Çınar’ın dijital platformda yayınlanan “Katarsis” programına konuk oldu. Tümer, güzel giyinme, süslenme arzusunun çocukluk yıllarından geldiğini ve gazeteyle tanışma hikâyesini şöyle anlattı...

2HEMEN SÜSLENDİM

HEMEN SÜSLENDİM

“Babamın içinde olduğu bir uçak korsanlar tarafında kaçırıldı. Ben o zamanlar ortaokul birinci sınıftaydım. Annem, kardeşim herkes ağlıyordu. Ben ‘Kaçırıldı ama nasıl olsa bırakırlar’ diye düşünüyordum. Sonra bir telefon geldi."

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"Hürriyet gazetesinden fotoğraf çekmeye birilerinin geleceğini söylediler. O yaz çok güzel, yazlık kırmızı çizmeler alınmıştı bana. Ben beyaz pantolon, beyaz gömlek, kırmızı çizmeler giydim. ‘Ben hazırım’ diyerek salona gittim. Evdeki herkes şoke oldu beni grand tuvalet görünce. İyice süslenmiştim. Fotoğrafımız çekildi. Gazete ile ilk bu şekilde tanıştım.”

4ÖLÜM ACISI YAŞATMAMAK İÇİN ÇOCUK YAPMADIM

ÖLÜM ACISI YAŞATMAMAK İÇİN ÇOCUK YAPMADIM

Annesi vefat edince yaşadığı büyük acıdan dolayı çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyen Saba Tümer, düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “İçinden bilmediğin bir şey çıkacak. Sağlıklı mı, sağlıksız mı olacak, nasıl biri olacak. Hiçbir şey bilmiyorsun. Annem vefat ettiği gün teyzem bana ‘Ben çocuklarıma bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim’ demişti. Ben de bundan dolayı çocuk yapamadım. Ona böyle bir kötülük yapmamak için.”

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