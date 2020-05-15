Saatler değişti: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki vatandaşlar, geçen hafta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıkmıştı. Yüz binlerce vatandaş, ikinci kez ne zaman sokağa çıkabileceklerini merak ediyor. Peki, yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün?



Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşamıştı. Şimdi ise bu izninin yeniden ne zaman olacağı sorgulanıyor. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hakkında merak edilenler...