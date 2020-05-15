Saatler değişti: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
65 yaş üstü sokağa çıkma izni gündemde yer almaya devam ediyor. Kademeli olarak uygulanan sokağa çıkma izninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaşlı vatandaşların belli günlerde sokağa çıkacağını duyurdu. Bu kapsamda bu hafta uygulanacak olan 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri Meteoroloji'den yapılan uyarı kapsamında değişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki vatandaşlar, geçen hafta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıkmıştı. Yüz binlerce vatandaş, ikinci kez ne zaman sokağa çıkabileceklerini merak ediyor. Peki, yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün?
Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşamıştı. Şimdi ise bu izninin yeniden ne zaman olacağı sorgulanıyor. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hakkında merak edilenler...
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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 10 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıktı.
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11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı.
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16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü 17 Mayıs'ta sokağa çıkabilecek.
Meteoroloji'den yapışan uyarılara göre 65 yaş üstünün sokağa çıkma izni saatleri değişti. Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek" denildi.
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65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.