Saat kaç? Türkiye'de saatler ileri alındı mı? Avrupa saatleri değişti

SAATLERİ İLERİ ALINDI Ancak uygulamaya tamamen son verilip verilmeyeceği konusundaki tartışmalar Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki farklı görüşler nedeniyle devam ediyor. 2018 yılında yapılan bir ankette Avrupalıların yüzde 84’ü yaz saati uygulamasının kaldırılmasını istemişti. 2019’da Avrupa Parlamentosu’nda (AP) farklı saat uygulamasından vazgeçmek için yapılan oylama 192 ret oyuna karşı 410 oyla kabul edilmişti. Ancak ortak bir saat uygulaması konusunda henüz somut bir adım atılmaması, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Avrupa’nın doğusu ile batısı arasında zaman farkı olması nedeniyle özellikle uç bölge ülkeleri ortak bir saat uygulamasına karşı çıkıyor. Ortak saat uygulamasına geçilmesi durumunda bir ülke karanlıktayken, aynı zaman diliminde diğer bir ülkenin aydınlıkta kalacak olması şikâyetlerin başını çekiyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan SPD’nin Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsmail Ertuğ, “Bu konuda AB ülkeleri üzerine düşen görevi yerine getirmiyor. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’e konunun acilliğini ileten bir mektup yazdım, fakat ocak ayından bu yana gündemine bile almadı” dedi. Parlamentonun iç pazar ve tüketiciler konseyi sorumlusu Yeşiller milletvekili Anna Cavazzini de konunun çok karmaşık olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların çoğunluğunun farklı saat uygulamasına son verilmesini istediğini, ancak bazı AB ülkelerinin çekinceli davranmasından dolayı belirleyici bir karar almanın zor olduğunu söyledi.