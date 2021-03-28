Saat kaç? Türkiye'de saatler ileri alındı mı? Avrupa saatleri değişti
Yaz Saati Uygulaması (YSU) kapsamında Avrupa'da ve Amerika kıtasında yer alan birçok ülkede saatler ileri alındı. Türkiye'de geçtiğimiz dönemde Bakanlar Kurulu ile bu uygulamanın kaldırılması, cihazların bu duruma entegre olamaması dolayısıyla bazı problemleri de beraberinde getirdi. Türkiye'nin Yaz Saati Uygulaması'nı kullanmayan ülkeler arasında yer aldığını bilen bazı dijital platformlar saatlerin otomatik değişmesi problemini çözümlerken, bazı platformlarda ise bu sorun devam etti. Peki, şu an Türkiye'de saat kaç? İşte, uygulama hakkında detaylı bilgiler
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Saat kaç sorusu bazı cihazların saatlerinin otomatik olarak ileri alınmasıyla birlikte merakla araştırılmaya başlandı. 27 Mart Cumartesi gününü 28 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alındı. Türkiye’de ise yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmadı. Böylece Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı ikiden bire, İngiltere ile olan saat farkı ise üçten ikiye indi.
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SAATLERİ İLERİ ALINDI
Ancak uygulamaya tamamen son verilip verilmeyeceği konusundaki tartışmalar Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki farklı görüşler nedeniyle devam ediyor. 2018 yılında yapılan bir ankette Avrupalıların yüzde 84’ü yaz saati uygulamasının kaldırılmasını istemişti. 2019’da Avrupa Parlamentosu’nda (AP) farklı saat uygulamasından vazgeçmek için yapılan oylama 192 ret oyuna karşı 410 oyla kabul edilmişti. Ancak ortak bir saat uygulaması konusunda henüz somut bir adım atılmaması, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Avrupa’nın doğusu ile batısı arasında zaman farkı olması nedeniyle özellikle uç bölge ülkeleri ortak bir saat uygulamasına karşı çıkıyor. Ortak saat uygulamasına geçilmesi durumunda bir ülke karanlıktayken, aynı zaman diliminde diğer bir ülkenin aydınlıkta kalacak olması şikâyetlerin başını çekiyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan SPD’nin Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsmail Ertuğ, “Bu konuda AB ülkeleri üzerine düşen görevi yerine getirmiyor. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’e konunun acilliğini ileten bir mektup yazdım, fakat ocak ayından bu yana gündemine bile almadı” dedi. Parlamentonun iç pazar ve tüketiciler konseyi sorumlusu Yeşiller milletvekili Anna Cavazzini de konunun çok karmaşık olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların çoğunluğunun farklı saat uygulamasına son verilmesini istediğini, ancak bazı AB ülkelerinin çekinceli davranmasından dolayı belirleyici bir karar almanın zor olduğunu söyledi.
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TÜRKİYE'DE ŞU AN SAAT KAÇ?
Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Zira internet üzerinden online olarak görüntüleyebileceğiniz birçok saat, sizin işletim sisteminizdeki saat bilgisinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla bu inceleme yanıltıcı olabilir.