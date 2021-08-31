Saadet zinciri SAS Holding olayında şaşkına çeviren iddialar! ‘58.5 milyon TL kolilerle taşındı’
Saadet zinciri yöntemi ile 13 bin 105 kişiden 639 milyon lira para toplanan SAS Holding ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, şirketin sahibi Süleyman Aydın’ın intihar ettiği binadan 17 koli içinde 58.5 milyon lira para çıkarıldı. Paralar Süleyman Aydın’ın, cinayete kurban giden eski eşi Sibel Koçan’ın kardeşi Sema Koçan’ın evinde bulundu. Şirketin çok sayıda lüks otomobili ise hâlâ kayıp.
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7 kişilik milyonerler grubu üyesi Metin Aver
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7 kişilik milyonerler grubu üyesi Mahmut Bilim
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Kayıp Mini Cooper
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Zincir şirkete ait lüks otomobil
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Süleyman Aydın'ın şoförünün üzerine kayıtlı araç.
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Zincir şirkete ait lüks otomobilLER
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Kayıp Range Rover araç.
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Süleyman Aydın burada intihar etti.
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Süleyman Aydın'ın geçen yıl Çeşme'de aldığı lüks villa.
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Şoför Erdem Pekediş
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Mine Karaboz SAS Holding'in kaz çiftliğinde.
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SAS Holding takım lideri Mahmut Bilim
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Sema Koçak ve ablası Sibel Koçak
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Mine Karaboz'un SAS Holding töreninde kazandığı otomobil.