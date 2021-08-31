MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSaadet zinciri SAS Holding olayında şaşkına çeviren iddialar! ‘58.5 milyon TL kolilerle taşındı’
GeriEkonomi Saadet zinciri SAS Holding olayında şaşkına çeviren iddialar! ‘58.5 milyon TL kolilerle taşındı’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 - 07:53 | 

Saadet zinciri SAS Holding olayında şaşkına çeviren iddialar! ‘58.5 milyon TL kolilerle taşındı’

Saadet zinciri yöntemi ile 13 bin 105 kişiden 639 milyon lira para toplanan SAS Holding ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, şirketin sahibi Süleyman Aydın’ın intihar ettiği binadan 17 koli içinde 58.5 milyon lira para çıkarıldı. Paralar Süleyman Aydın’ın, cinayete kurban giden eski eşi Sibel Koçan’ın kardeşi Sema Koçan’ın evinde bulundu. Şirketin çok sayıda lüks otomobili ise hâlâ kayıp. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

7 kişilik milyonerler grubu üyesi Metin Aver

2

7 kişilik milyonerler grubu üyesi Mahmut Bilim

3

Kayıp Mini Cooper

4

Zincir şirkete ait lüks otomobil

5

Süleyman Aydın'ın şoförünün üzerine kayıtlı araç.

6

Zincir şirkete ait lüks otomobilLER

7

Kayıp Range Rover araç.

8

Süleyman Aydın burada intihar etti.

9

Süleyman Aydın'ın geçen yıl Çeşme'de aldığı lüks villa.

10

Şoför Erdem Pekediş

11

Mine Karaboz SAS Holding'in kaz çiftliğinde.

12

SAS Holding takım lideri Mahmut Bilim

13

Sema Koçak ve ablası Sibel Koçak

14

Mine Karaboz'un SAS Holding töreninde kazandığı otomobil.

15

Süleyman Aydın intihar etti.

16

Valizler dolusu paralar buradan çıktı.

17

Mine Karaboz

18
19
20
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi