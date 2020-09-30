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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 10:31 | 

Ağlayarak anlattı: 5 yaşındaki oğluma 'annen cennette' dedim, o da gitmek istedi

Eski eşinin ölümünden sonra onunla evliliğinden dünyaya gelen beş yaşındaki oğlu ve baldızı ile birlikte yaşamaya başlayan oyuncu, bu tercihinin nedenini anlattı.

Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram

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1OĞLUMUN BİR ANNESİ OLMASINA EN YAKIN DURUM
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OĞLUMUN BİR ANNESİ OLMASINA EN YAKIN DURUM

Sosyal medyada paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamayan oyuncu "Böylece oğlumun annesi varmış gibi oluyor" dedi.

2BABA - OĞULUN YANINA TAŞINDI
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BABA - OĞULUN YANINA TAŞINDI

Geçtiğimiz temmuz ayında trajik şekilde hayata veda eden Glee dizisinin yıldızlarından Naya Rivera'nın kız kardeşi Nickayla Rivera, bir süredir ablasının eski eşi Ryan Dorsey ve çiftin beş yaşındaki oğulları Josey ile birlikte yaşıyor.

3SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİLER
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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİLER

Bu durum da çeşitli söylentilere yol açtı. Pek de hoş olmayan bu söylentilere önce Nickayla Rivera sonra da Naya Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

4HABERLERİ OKUMUYORUM
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HABERLERİ OKUMUYORUM

Ryan Dorsey, 150 bin takipçisiyle paylaştığı videoda Naya Rivera'nın ölümünden sonra ne sosyal medyayla ne de kendileriyle ilgili çıkan haberlerle ilgilendiğini söyledi.

5OLUMSUZ YORUMLAR AKILDAN HİÇ ÇIKMAZ
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OLUMSUZ YORUMLAR AKILDAN HİÇ ÇIKMAZ

Dorsey "Çünkü biliyorum ki insanların yazdığı 50 tane pozitif yorumun içinde 5 tane de negatif çıkar. O negatif yorumlar da aklınızdan bir türlü çıkmaz" dedi.

6OĞLUM BUNU HAK ETMEK İÇİN NE YAPTI
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'OĞLUM BUNU HAK ETMEK İÇİN NE YAPTI?'

İnsanların hiç tanımadıkları başka insanlar hakkında yorumlar yaptıklarını belirten Ryan Dorsey, küçük yaşta annesini yitiren oğlu için duyduğu endişeleri de paylaştı. Dorsey "Kendim hakkında düşünüyorum da hala bir annem olduğu ve benim yaşamıma yardım eli uzattığı için şanslı hissediyorum. Sonra da oğlumun aynı şansa sahip olamayacağını düşünüyorum. Bu beni üzülmenin de ötesinde duygulara yöneltiyor. Kendime "neden?" diye soruyorum. "O çocuk bunu hak etmek için ne yaptı?" Onun bunları hak edecek bir şey yapmadığını biliyorum. Fakat insanların bu konuda söyledikleri üzücü" diye konuştu.

7ACIYI AĞIRLAŞTIRIYOR
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'ACIYI AĞIRLAŞTIRIYOR'

Ryan Dorsey, böyle zor zamanlarda ailece birlikte olmanın ve acıyı paylaşmanın güzel bir durum olduğunun altını çizdi. "Ama, küçük bir insana bire bir başına gelenleri ve hayatının yeni gerçeğini anlatmak zorunda olmak acıyı daha da ağırlaştırıyor" dedi.

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iRobot'la bir haftanın ardından

Geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi'nde ev temizliğine en uzun arayı vermiş kişiyi aradığımız bir sokak röportajı gerçekleştirmiştik. Yoğun iş temposu sebebiyle 20 gündür evini temizleyemediğini aktaran Görkem'in evine iRobot Roomba'yı yolladık ve Roomba ile geçen bir haftanın ardından deneyimlerini dinlemek için onu ziyaret ettik. (Sponsorlu İçerik)

9ANNESİNİN CENNETTE OLDUĞUNU SÖYLEDİM, O DA GİTMEK İSTEDİ
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ANNESİNİN CENNETTE OLDUĞUNU SÖYLEDİM, O DA GİTMEK İSTEDİ

Ryan Dorsey, annesini kaybeden 5 yaşındaki Josey'e Naya Rivera'nın cennette olduğunu söylediğini ve onun da "İyi, ben de oraya gitmek istiyorum. Oraya nasıl giderim?" diye sorduğunu anlattı. 

10TEYZESİYLE YAŞAMAYI OĞLUM İSTEDİ
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'TEYZESİYLE YAŞAMAYI OĞLUM İSTEDİ'

Dorsey, eski eşi Naya Rivera'nın 26 yaşındaki kardeşi Nickayla'nın kendileriyle aynı evde yaşadığını doğrulayarak bunu oğlunun istediğini açıkladı. Dorsey oğlunun kendisine "Titi (Nickayla) bizimle yaşayabilir mi?" diye sorduğun anlattı. Teyzesinin minik Josey ile ilgilenmesinin de bir anneye sahip olmaya en yakın durum olduğunu anlattı.

11DÖRT YILLIK EVLİLİK
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DÖRT YILLIK EVLİLİK

Naya Rivera ile Ryan Dorsey, 2014 yılında evlenip 2018 yılında boşandı.

12AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI
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AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rivera, ilişkilerinin son döneminde kocasına şiddet uyguladığı iddiasıyla göz altına alınmıştı.

13ARTIK AYNI EVDE YAŞIYORLAR
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ARTIK AYNI EVDE YAŞIYORLAR

California'daki Piru Gölü'ne 5 yaşındaki oğlu Josey ile birlikte yüzmeye giden ve günler sonra cansız bedeni bulunan Glee dizisinin yıldızlarından Naya Rivera'nın 25 yaşındaki kardeşi Nickayla Rivera ile eski eşi ve oğlunun babası Ryan Dorsey aydı evde yaşamaya başladı. 

14BAZEN ALIŞVERİŞTE BAZEN DE PARKTA GÖRÜNTÜLENDİLER
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BAZEN ALIŞVERİŞTE BAZEN DE PARKTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Nickayla Rivera ile Ryan Dorsey, bu ay içinde sık sık California'da görüldü. Nickayla Revera ve Ryan Dorsey, kimi zaman Josey ile parkta oynarken kimi zaman da alışveriş ederken görüntülendi.

15SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ
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SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Bu durum da farklı söylentilere yol açtı. İşte tüm bu söylentilere Nickayla Rivera sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

16YEĞENİYLE İLGİLENMEK İÇİN
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YEĞENİYLE İLGİLENMEK İÇİN

Nickayla Rivera, yeğeni Josey ile ilgilenmek ve onun bakımını üstlenmek için ablası Naya Rivera'nın eski eşinin yanına taşındığını belirtti.

17KATLANDIĞIMIZ ACIYI KİMSE GÖREMEDİ
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KATLANDIĞIMIZ ACIYI KİMSE GÖREMEDİ

Nickayla Rivera yaptığı paylaşımda, beş yaşındaki yeğeni Josey'i desteklemek için böyle bir karar aldığını ifade etti. 25 yaşındaki Nickayla Rivera bu durumun dışarıdan nasıl göründüğünü de umursamadığını çünkü kimsenin katlandıkları acıyı göremediğini belirtti.

18YARGILAMAK DEĞİL MERHAMET GÖSTERMEK
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YARGILAMAK DEĞİL MERHAMET GÖSTERMEK

Naya Rivera'nın kardeşi Nickayla Rivera, öğrendiği en önemli şeyin de başkalarını yargılamak değil merhamet göstermek olduğunu belirtti. Rivera, "Umarım siz hepiniz aynısını yaparsınız" dileğinde de bulundu. 

19KIZ KARDEŞ SEVGİSİ
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KIZ KARDEŞ SEVGİSİ

Naya ile Nickayla Rivera, birbiriyle çok iyi geçinen iki kız kardeşdi. Nickayla da modellik yapıyor.

20TEMMUZ AYINDA HAYATA VEDA ETTİ
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TEMMUZ AYINDA HAYATA VEDA ETTİ

Geçtiğimiz 8 Temmuz'da oğlu Josey Hollis Dorsey ile birlikte California'daki Piru gölüne giden ve 13 Temmuz'da da cansız bedeni bulunan Naya Rivera'nın otopsi raporunda da nasıl hayata veda ettiği ortaya çıkmıştı. Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu, 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın başına gelenleri de gözler önüne serdi. Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da değerlendirdi.

21TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI
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TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI

Olayın meydana geldiği 8 Temmuz'da Naya Rivera oğlunu da alarak Piru Gölü'ne gitti. Burada bir tekne kiralayan Rivera oğluyla birlikte göle açıldı.Saatler sonra gölde seyreden başka bir teknenin sürücüsü Rivera'nın oğlunu, kiraladıkları teknede uyur halde buldu. Rivera ise görünürde yoktu. Diğer tekne kullanıcısı olayı hemen polise bildirdi ve Naya Rivera'nın kayıp olduğu haberi duyuldu. Günler süren aramadan sonra Rivera'nın cansız bedeni bulundu.

22SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
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SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

İyi bir yüzücü olduğu bilinen oyuncunun böylesine talihsiz bir şekilde hayata veda etmesi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. People dergisinde yer alan habere göre Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'den olan oğlu Josey, o anları polislere şöyle anlattı: "Bir, iki,üç dedik ve tekneden atladık."

23OĞLUNU TEKNEYE ÇIKARDI
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OĞLUNU TEKNEYE ÇIKARDI

Polisin raporuna göre göle atladıktan kısa bir süre sonra Rivera oğluna hemen tekneye geri dönmesini söyledi. Hatta onun tekneye çıkmasına yardım etti.Rapora göre Naya Rivera, oğlu tekneye çıktıktan sonra yardım istemek için bir kolunu havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Ardından da gölün sularında kayboldu.

24VERTİGO SORUNU VARDI
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VERTİGO SORUNU VARDI

Resmi rapora göre Naya Rivera'nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir ciddi sorun yoktu. Fakat vertigo (baş dönmesi) sorunu olan Rivera'nın bu ataklarının göle girdiğinde kontrol edilemez hale gelmiş olabileceği de dikkate alındı. Rivera'nın vertigo sorunu için ilaç kullandığı ve aslında durumunu kontrol altında tutmayı bildiği de belirtildi.

25ANKSİYETE İLAÇLARI ALIYORDU
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ANKSİYETE İLAÇLARI ALIYORDU

Anksiyete için ilaç kullanan Rivera'nın son günleride sinüs enfeksiyonunu tedai etmek için de reçeteli ilaçlar aldığı belirtildi. Raporda Rivera'nın haftada bir paket sigara içtiği bilgisi de yer aldı. Rivera'nın daha önceden bilinen bir intihar eğilimi olmadığı da yer rapor edildi.

26PEMBE SIVI DOLU ŞIRINGA
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PEMBE SIVI DOLU ŞIRINGA

Teknede yapılan araştırmada Rivera'nın cep telefonu, kimlik belgesi ve içinde pembe bir sıvı yer alan şırıngalar da bulundu. Ayrıca amfetamin içeren reçete fişi, biri boş diğeri açık ve yarıdan fazlası dolu alkol kutusu da oyuncunun kiraladığı teknede bulunanlar arasında.

27KAZA SONUCU BOĞULMA
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KAZA SONUCU BOĞULMA

Rivera'nın toksikoloji raporunda ise kanında düşük dozda amfetamin, iştah baskılayıcı ilaç ve kafein bulunduğu bilgisi de yer aldı. İyi bir yüzücü olan Naya Rivera'nın ölüm nedeni kaza sonucu ölüm olarak kaydedildi.

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