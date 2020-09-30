Ağlayarak anlattı: 5 yaşındaki oğluma 'annen cennette' dedim, o da gitmek istedi
Eski eşinin ölümünden sonra onunla evliliğinden dünyaya gelen beş yaşındaki oğlu ve baldızı ile birlikte yaşamaya başlayan oyuncu, bu tercihinin nedenini anlattı.
Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram
OĞLUMUN BİR ANNESİ OLMASINA EN YAKIN DURUM
Sosyal medyada paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamayan oyuncu "Böylece oğlumun annesi varmış gibi oluyor" dedi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİLER
Bu durum da çeşitli söylentilere yol açtı. Pek de hoş olmayan bu söylentilere önce Nickayla Rivera sonra da Naya Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
OLUMSUZ YORUMLAR AKILDAN HİÇ ÇIKMAZ
Dorsey "Çünkü biliyorum ki insanların yazdığı 50 tane pozitif yorumun içinde 5 tane de negatif çıkar. O negatif yorumlar da aklınızdan bir türlü çıkmaz" dedi.
'OĞLUM BUNU HAK ETMEK İÇİN NE YAPTI?'
İnsanların hiç tanımadıkları başka insanlar hakkında yorumlar yaptıklarını belirten Ryan Dorsey, küçük yaşta annesini yitiren oğlu için duyduğu endişeleri de paylaştı. Dorsey "Kendim hakkında düşünüyorum da hala bir annem olduğu ve benim yaşamıma yardım eli uzattığı için şanslı hissediyorum. Sonra da oğlumun aynı şansa sahip olamayacağını düşünüyorum. Bu beni üzülmenin de ötesinde duygulara yöneltiyor. Kendime "neden?" diye soruyorum. "O çocuk bunu hak etmek için ne yaptı?" Onun bunları hak edecek bir şey yapmadığını biliyorum. Fakat insanların bu konuda söyledikleri üzücü" diye konuştu.
'ACIYI AĞIRLAŞTIRIYOR'
Ryan Dorsey, böyle zor zamanlarda ailece birlikte olmanın ve acıyı paylaşmanın güzel bir durum olduğunun altını çizdi. "Ama, küçük bir insana bire bir başına gelenleri ve hayatının yeni gerçeğini anlatmak zorunda olmak acıyı daha da ağırlaştırıyor" dedi.
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