Rüzgara karşı... Aslı Turanlı'nın zor anları!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Rüzgara karşı
Aslı Turan önceki gün Zorlu AVM’de iş arkadaşlarıyla bir araya geldi. Oyuncu, yeni sezon öncesi hem sinema filmi hem de televizyon programı için görüşmeler yaptı.
2
Kısa bir alışveriş turuna da çıkan Turan’ı sevgilisi Besim Çırak AVM’den almaya geldi. Oyuncu, sevgilisinin kullandığı araca binerken rüzgarın şiddetinden şapkasını tutarak korundu.
3
Sevgililer el ele
Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu önceki gün sevgilisi Baran Tınaz’la Zorlu AVM’deki dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaptı. Çift, ardından bir restoranda yakın arkadaşlarıyla buluştu. Sevgililer, bir an olsun ellerini bırakmadı.
4
Deliye her gün bayram
Pınar Altuğ önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Altuğ, sorular üzerine geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan’la evlilik yıldönümlerini değil, evlilik teklifi yıldönümünü kutladıklarını söyledi: “Deliye her gün bayram. Hep kutlayacak sebeplerimiz olsun, hayat çok kısa. Göz açıp kapayıncaya kadar 13 yıl geçti. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya söz verdik.” ◊ Deniz BOY
5
Her sabah uyandırıyor
Tuba Büyüküstün, Ayvalık’ta eşekle çektirdiği bu kareyi Instagram sayfasında yayınladı. 5.3 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, sempatik karenin altına şöyle yazdı: “Her sabah beni itinayla uyandırır.”
6
Roman gitarla tanıştı
Can Bonomo, 5 aylık oğlu Roman’ı gitarla tanıştırdı. Ünlü şarkıcı, bu kareyi Instagram sayfasında “Çok hisli çalıyor. Perişan etti bizi valla” notuyla yayınladı. Paylaşıma beğeni yağdı.
7
Mevlana dizisinden ilk kare
Kaan Yıldırım, Mevlana’nın hayatının anlatılacağı dizinin setinden ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çekimleri Konya’da gerçekleşen yapımın yönetmenliğini Can Ulkay üstleniyor. Mevlana dizisinin oyuncu kadrosunda Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Altan Gördüm gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
8
Halaybaşı Tuğba
Tuğba Özerk’in “Halaybaşı” adlı yeni şarkısı bugün DMC etiketiyle çıkıyor. Eğlenceli şarkının sözlerinde Ayşen Şimşekyay’ın, müziğinde Kemal Şimşekyay’ın, düzenlemesinde ise Erhan Bayrak’ın imzası var. Tuğba Özerk klipte Pınar Kerimoğlu’nun diktiği dört ayrı kostümle kamera karşısına geçti.
9
Bodrum’da iki âşık
Ayla Çelik ve Hakan Altun, “Hakkı Yalçın Şarkıları” adlı proje albümünün çıkış şarkısında buluştu. İki sanatçı, “Seviyoruz Hâlâ” adlı eserde düet yaptı. Bugün Poll Production etiketiyle yayınlanacak şarkının klibi için Bodrum’da kamera karşısına geçen Ayla Çelik ve Hakan Altun, iki âşığı canlandırdı.
10
Şampiyon şef
ENBE Orkestrası’nın şefi Behzat Gerçeker, 2021 HDİ Sigorta Levent Open Tenis Turnuvası’nda hem single (tek erkekler) hem de double (çift erkekler) kategorisinde şampiyon oldu. Gerçeker, single ödülünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in, double ödülünü de Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Levent Tenis Kulübü Başkanı Şeref Keçeli’nin elinden aldı.
11
17 Eylül'de buluşalım
Edis, yeni single’ının çıkış tarihini açıkladı. Ünlü popçu, “Arıyorum” adlı şarkısı için “17 Eylül’de buluşuyoruz” dedi. Edis, söz ve müziği Emrah Karakuyu’ya ait olan, düzenlemesini Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı şarkı için heyecanlı: “Arıyorum’un sizinle buluşacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum.”
12
Etkinliğin rekoru
Tan Taşçı, İzmir’de sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, 90. İzmir Enternasyonel Fuarı Çim Alan Etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı. 100 bin kişinin izlediği konserde bu rakamla Çim Alan Etkinlikleri’nin rekoru kırılmış oldu