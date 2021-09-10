Rüzgara karşı... Aslı Turanlı'nın zor anları!

Deliye her gün bayram Pınar Altuğ önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Altuğ, sorular üzerine geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan’la evlilik yıldönümlerini değil, evlilik teklifi yıldönümünü kutladıklarını söyledi: “Deliye her gün bayram. Hep kutlayacak sebeplerimiz olsun, hayat çok kısa. Göz açıp kapayıncaya kadar 13 yıl geçti. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya söz verdik.” ◊ Deniz BOY