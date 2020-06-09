Rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi
İki yıl önce Çırağan Sarayı’nda ATO eski başkanı Salih Bezci’nin oğlu Efe Bezci ile görkemli bir düğünle evlenen Reyhan Efe Bezci, eşinden şikayetçi oldu. Bezci “Eşim saklandığım odanın kapısını çekiçle kırdı, kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sürükledi” dedi
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ATO eski başkanı Salih Bezci'nin oğlu ve BJK yöneticisi Efe Bezci'nin iki yıllık eşi Reyhan Çağla Bezci, geçtiğimiz günlerde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurdu.
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Günaydın'da yer alan habere göre; Bezci, kendisine şiddet uygulayıp kasten yaraladığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı istedi.
"8 Mayıs günü eşim 04.00 sıralarında uyurken beni omuzlarımdan tutup kaldırdı, sürükleyerek 'Kiminle mesajlaşıyorsun?' diye bağırdı. Telefonumu karıştırdı. Ben de giyinme odasına kaçıp kendimi kilitledim. Eşim çekiçle vurarak kapıyı kırdı."
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'YARDIM İSTEDİM'
Hemen evdeki yardım butonlarına bastığını söyleyen Bezci, ifadesine şöyle devam etti: "Güvenlikçilere 'Kayınpederimi arayın, bana yardım etsin' dedim. Efe gelip saçımdan sürükledi. Beni hırpaladı, yumruk attı, balkon kapısına kafamı vurdu. Beni balkondan atmasından kortum. Hemen annemi aradım. O sırada polisler de geldi. Beni darp ve tehdit eden eşimden şikayetçiyim." Çift, iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.