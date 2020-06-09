MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriRüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi
GeriMagazin Rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 08:13,

Rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi... Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi

İki yıl önce Çırağan Sarayı’nda ATO eski başkanı Salih Bezci’nin oğlu Efe Bezci ile görkemli bir düğünle evlenen Reyhan Efe Bezci, eşinden şikayetçi oldu. Bezci “Eşim saklandığım odanın kapısını çekiçle kırdı, kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sürükledi” dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ATO eski başkanı Salih Bezci'nin oğlu ve BJK yöneticisi Efe Bezci'nin iki yıllık eşi Reyhan Çağla Bezci, geçtiğimiz günlerde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurdu.

2
Abone Olgoogle-news

Günaydın'da yer alan habere göre; Bezci, kendisine şiddet uygulayıp kasten yaraladığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı istedi.

3
Abone Olgoogle-news

Reyhan Çağla Bezci ifadesinde yaşadıklarını anlattı...

"8 Mayıs günü eşim 04.00 sıralarında uyurken beni omuzlarımdan tutup kaldırdı, sürükleyerek 'Kiminle mesajlaşıyorsun?' diye bağırdı. Telefonumu karıştırdı. Ben de giyinme odasına kaçıp kendimi kilitledim. Eşim çekiçle vurarak kapıyı kırdı."

4YARDIM İSTEDİM
Abone Olgoogle-news

'YARDIM İSTEDİM'

Hemen evdeki yardım butonlarına bastığını söyleyen Bezci, ifadesine şöyle devam etti: "Güvenlikçilere 'Kayınpederimi arayın, bana yardım etsin' dedim. Efe gelip saçımdan sürükledi. Beni hırpaladı, yumruk attı, balkon kapısına kafamı vurdu. Beni balkondan atmasından kortum. Hemen annemi aradım. O sırada polisler de geldi. Beni darp ve tehdit eden eşimden şikayetçiyim." Çift, iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi