Rusya'nın 'uzay topu' yıllar sonra göründü

Bunun uzay için geliştirilen ilk silah olduğu belirtiliyor. SSCB'nin Soğuk Savaş yıllarında bu silahı test ettiği biliniyor. Ancak testin sonuçları hala 'gizli bilgi' olarak arşivlerde tutuluyor. Silahın yörüngeye çıkarılıp çıkarılmadığı da bir resmi açıklama olmadığı için bilinmiyor.