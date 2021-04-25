Rusya'nın 'uzay topu' yıllar sonra göründü

Rusya'nın yıllardır sır gibi sakladığı 'uzay topu' ilk defa göründü. Soğuk Savaş yıllarında geliştirilen silaha ait ilk görüntüler Rus devlet televizyonunda yayınlandı.
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Soğuk Savaş yıllarında adeta bir cepheye dönen uzay yarışı SSCB ve ABD'nin kıyasıya rekabetine sahne olmuştu. Bu mücadele genel olarak ilklere imza atmak odaklı olsa da Sovyetler uzaya silah göndermeyi de planlamış.
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İlk olarak Rusya'nın askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan 'uzay topu' bugüne kadar gizli tutulmuştu. Yıllarca görüntüleri gizlenen silah ilk defa göründü. Silaha ait ilk görüntüler Rus devlet televizyonu Zvezda'da yayınlandı.
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Söz konusu yayında aktarılan bilgilere göre, silahın SSCB'nin Shchit-2, uzay istasyonunu ABD veya NATO'dan gelecek tehditlerden korumak için tasarlandı. Silahın onlarca el bombası büyüklüğünde patlayıcıya ev sahipliği yaptığı ve maksimum 62 mil menzile sahip olduğu da gelen bilgiler arasında.
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İngiliz Daily Mail gazetesinin Rus devlet kanalında yayınlana bilgilerden derlediği haberine göre, sistemin temeli katı yakıtlı bir roket motoruna dayanıyor. Silahın etrafındaki çember ise sihahın uzay boşluğunda stabilize edilmesi amacıyla yerleştirildi.
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Bunun uzay için geliştirilen ilk silah olduğu belirtiliyor. SSCB'nin Soğuk Savaş yıllarında bu silahı test ettiği biliniyor. Ancak testin sonuçları hala 'gizli bilgi' olarak arşivlerde tutuluyor. Silahın yörüngeye çıkarılıp çıkarılmadığı da bir resmi açıklama olmadığı için bilinmiyor.
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Bir süredir robot tanklar üzerinde yoğun mesai harcayan Rusya bu silahlardan yeni görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Tankların kapasitelerini gözler önüne seren görüntüler devlet kanalı Zvezda tarafından paylaşılmıştı.
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Zırhlı kamyonun içinde yer alan operasyon merkezinden kontrol edilen tankın 400 mm otomatik silah, Ataka anti tank füzesi ve bir lav silahına ev sahipliği yapıyor. Kısa sürede envantere gireceği açıklanan robot tanklar yeni bir gözdağı olarak yorumlandı.
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Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın ‘Poseidon’ isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu’nda test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu olarak nitelendiriliyor ve ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor
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NATO standartlarına göre ‘Kanyon’ adı verilen bu torpido 10 kiloton gücünde nükleer başlık taşıyabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda 'ölümcül' bir silah geliştirdiklerini duyuran Putin'in bu açıklamaları başta ABD olmak üzere 'batı dünyası'nda blöf olarak yorumlanmıştı.
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Bölgedeki buzulların erimesi sonrası Putin'in blöf yapmadığı, Rusya'nın kutup bölgesinde bu silahı test ettiği ortaya çıktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Putin, 2M39'un 2022 yazına kadar Kuzey Kutbu'na konuşlandırılmasını istiyor.