Rusya’nın en tanınmış spikeri Hürriyet’e konuştu! Putin’in ilk defa duyacağınız ramazan anısı

'Niye içmiyorsun kızım?' dedi. Ben de 'Kusura bakmayın Ramazan ayı var. Bu ayda içmemeye gayret ediyorum' dedim Gazeteci olarak Vladimir Putin ile yakın ilişkilerin oldu. Beraber çok program yaptığını biliyoruz. Bize bilmediğimiz, internetten bugüne kadar okumadığımız Putin’i anlatabilir misin?



Onun yaptığı politikaya girmeden karakterini anlatmaya çalışacağım. Çok komik bir adam, gerçekten inanılmaz bir mizahı var. Bir de bana çok tatlı bir adam gibi geliyor açıkçası. Ben iki defa onunla beraber program sundum. Geleneksel halka sesleniş, halkın sorularını cevaplıyor. Öyle bir programın sunuculuğunu yaptım. Program sonrasında yemek verildi. Zaten çok az kişi vardı. Video çekemiyorduk ama sadece konuşma fırsatımız oldu. Sunucular vardı, sayın Putin duruyordu, yanında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov vardı. O sırada o geldi “Hepinize teşekkür ediyorum. Bu şampanyayı sizin için kaldırmak ve şerefe demek istiyorum.” dedi. O sırada Ramazan ayıydı. Herkesin elinde şampanya var, ben öylece duruyorum. Gelip herkesle tokalaşıyordu, sıra bana geldi. “Kızım senin bardağın nerede? Sana kalmamış mı?” dedi. O sırada garsonu görmeniz gerekiyordu. Anında bir bardak buldu, tabii herkes ondan korkuyor. Adamın inanılmaz bir karizması ve aurası var. Hem korkuyorsunuz hem de hayranlık duyuyorsunuz, öyle bir karakter. Ben bardağımı aldım o sırada ne diyeceğimi bilemedim. “Niye içmiyorsun kızım?” dedi. Ben de “Kusura bakmayın Ramazan ayı var. Bu ayda içmemeye gayret ediyorum.” dedim. O kadar güldü ki... İnanılmaz sıcakkanlı, inanılmaz anlayışlı bir karakteri var. Şunu fark ettim insanlar onu görünce olmadığı gibi davranmaya başlıyorlar. Ben öyle gördüm, hani kimi çok çekiniyor kimi biraz korkuyor. Çünkü adamın gerçekten çok değişik bir aurası var. Bir yandan dediğim gibi çok güçlü, dünya lideri imajı var, bir yandan da çok tatlı ve komik bir adam. O yüzden sen o sırada ne diyeceğini şaşırıyorsun. Ben kendim gibi olduğum ve samimi davrandığım için farklı anılarımız oldu. Normal hayatta yüz yüze konuşunca çok tatlı bir adam gibi geliyor.