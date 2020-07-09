Rusya'da vatana ihanet!

Rusya'da yaşanan şoke edici olay bir anda ülke gündemine oturdu. Bir tutuklanma haberi sonrası başkent Moskova'da göstericileri sokağa döken olay büyük protesto eylemlerine sebep oldu. Rusya uzay ajansı Roscosmos'un çalışanı olan ve ajansın başkanı Dmitriy Rogozin'in danışmanlığını yapan İvan Safronov'un tutuklanması ülkede bir anda bir numaralı gündem haline geldi. İvan Safronov vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı. Rusya'nın başkenti Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesi'ne çıkarılan İvan Safronov parmaklıklar arkasında tutuluyor. Eski bir gazeteci olan Safronov'un askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine ilettiği gerekçesiyle vatana ihanet ettiği iddia ediliyor. Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, Safronov'un 6 Eylül'e kadar tutuklu kalmasına karar verildi.Safronov'un kendisine yöneltilen suçu da kabul etmediği belirtildi.6 Eylül'de İvan Safronov'un tekrar duruşmasının yapılması öngörülüyor. Ayrıca yöneltilen suçlama kapsamında Safronov'un 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.Safronov'un avukatı İvan Pavlov, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemede, Safronov'un 2012 itibarıyla Çek istihbaratına çalıştığı iddia edildiğini aktardı.Avukatı Safronov'un 2017'de Çekya'ya internet aracılığıyla Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika'ya silah sevkiyatıyla ilgili askeri-teknik bilgi aktardığı düşünülüyor. dedi.Mahkemede, Safronov'un suçlu olduğuna dair herhangi bir kanıtın sunulmadığına işaret eden Pavlov, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını kaydetti.Bazı gazeteciler, Safronov'a destek için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının önünde izinsiz gösteri düzenledi.Gösteride, yaklaşık 25 kişinin gözaltına alındığı, bazılarının ise serbest bırakıldığı belirtildi.Safronov, 2010-2019'da Rus gazetesi Kommersant’ta çalışmış, gazete için askeri-teknik konular ve savunma sanayisine ilişkin haberler hazırlamıştı.Rus makamları, 2019'da Rus Su-35 savaş uçaklarının Mısır'a teslimatına yönelik haberi nedeniyle Safronov'a devlet sırrını açığa çıkardığı gerekçesiyle bir dava daha dava açmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Safronov'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmadığını savunmuştu.Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ise Safronov’un Roscosmos'taki görevi süresince kuruma ilişkin gizli bilgilere erişiminin bulunmadığını söylemişti.BBC'de yer alan habere göre, istihbarat kurumu FSB, Roskosmos'un Sözcüsü Ivan Safronov'un adı belirtilmeyen bir NATO ülkesi adına istihbarat toplandığını düşünüyor.Ivan Safronov, mayıs ayında Dimitri Rogozin'in basın danışmanı olarak Roskosmos'a katılmıştı.Suçlamalar Ivan Safronov'un Rusya'nın güvenliğini etkileyecek çok önemli teknik ve askeri sırları sızdırdığı yönünde. Ivan Safronov suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. İstihbarat kurumu FSB, Ivan Safronov'un bilgisayarına ve tüm belgelerine el koymuş durumda. Ivan Safronov'un Kommersant gazetesinde birlikte çalıştığı arkadaşları vatana ihanet suçlamalarını reddediyor ve Safronov'un dürüst ve profesyonel bir çalışan olduğunu söylüyorlar. Ivan Safronov'un vatana ihanet suçlamasıyla ilgili çok ilgi çekici bir detay daha bulunuyor. Ivan Safronov'un aynı adı taşıyan babası da Kommersant gazetesinde askeri güvenlik yorumcusu olarak çalışırken yüksekten düşerek 2007'de hayatını kaybetmiş. Baba Safronov'un öldüğü sırada Rusya'nın İran ve Suriye'ye olan silah satışını araştırdığı söyleniyor.