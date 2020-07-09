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Hürriyet
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hürriyet.com.tr/Dış Haberler-AA/Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 01:58,

Rusya'da vatana ihanet!

Rusya'da uzay ajansı çalışanının vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanması dünyada gündem oldu.

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Rusya'da yaşanan şoke edici olay bir anda ülke gündemine oturdu.

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Bir tutuklanma haberi sonrası başkent Moskova'da göstericileri sokağa döken olay büyük protesto eylemlerine sebep oldu.

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Rusya uzay ajansı Roscosmos'un çalışanı olan ve ajansın başkanı Dmitriy Rogozin'in danışmanlığını yapan İvan Safronov'un tutuklanması ülkede bir anda bir numaralı gündem haline geldi.

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İvan Safronov vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı.

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Rusya'nın başkenti Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesi'ne çıkarılan İvan Safronov parmaklıklar arkasında tutuluyor.

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Eski bir gazeteci olan Safronov'un askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine ilettiği gerekçesiyle vatana ihanet ettiği iddia ediliyor.

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Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, Safronov'un 6 Eylül'e kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

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Safronov'un kendisine yöneltilen suçu da kabul etmediği belirtildi.

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6 Eylül'de İvan Safronov'un tekrar duruşmasının yapılması öngörülüyor. Ayrıca yöneltilen suçlama kapsamında Safronov'un 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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Safronov'un avukatı İvan Pavlov, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemede, Safronov'un 2012 itibarıyla Çek istihbaratına çalıştığı iddia edildiğini aktardı.

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Avukatı "Safronov'un 2017'de Çekya'ya internet aracılığıyla Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika'ya silah sevkiyatıyla ilgili askeri-teknik bilgi aktardığı düşünülüyor." dedi.

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Mahkemede, Safronov'un suçlu olduğuna dair herhangi bir kanıtın sunulmadığına işaret eden Pavlov, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını kaydetti.

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Bazı gazeteciler, Safronov'a destek için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının önünde izinsiz gösteri düzenledi.

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Gösteride, yaklaşık 25 kişinin gözaltına alındığı, bazılarının ise serbest bırakıldığı belirtildi.

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Safronov, 2010-2019'da Rus gazetesi Kommersant’ta çalışmış, gazete için askeri-teknik konular ve savunma sanayisine ilişkin haberler hazırlamıştı.

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Rus makamları, 2019'da Rus "Su-35" savaş uçaklarının Mısır'a teslimatına yönelik haberi nedeniyle Safronov'a "devlet sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle bir dava daha dava açmıştı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Safronov'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmadığını savunmuştu.

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Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ise Safronov’un Roscosmos'taki görevi süresince kuruma ilişkin gizli bilgilere erişiminin bulunmadığını söylemişti.

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BBC'de yer alan habere göre, istihbarat kurumu FSB, Roskosmos'un Sözcüsü Ivan Safronov'un adı belirtilmeyen bir NATO ülkesi adına istihbarat toplandığını düşünüyor.

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Ivan Safronov, mayıs ayında Dimitri Rogozin'in basın danışmanı olarak Roskosmos'a katılmıştı.

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Suçlamalar Ivan Safronov'un Rusya'nın güvenliğini etkileyecek çok önemli teknik ve askeri sırları sızdırdığı yönünde. Ivan Safronov suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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İstihbarat kurumu FSB, Ivan Safronov'un bilgisayarına ve tüm belgelerine el koymuş durumda.

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Ivan Safronov'un Kommersant gazetesinde birlikte çalıştığı arkadaşları vatana ihanet suçlamalarını reddediyor ve Safronov'un dürüst ve profesyonel bir çalışan olduğunu söylüyorlar.

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Ivan Safronov'un vatana ihanet suçlamasıyla ilgili çok ilgi çekici bir detay daha bulunuyor.

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Ivan Safronov'un aynı adı taşıyan babası da Kommersant gazetesinde askeri güvenlik yorumcusu olarak çalışırken yüksekten düşerek 2007'de hayatını kaybetmiş.

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Baba Safronov'un öldüğü sırada Rusya'nın İran ve Suriye'ye olan silah satışını araştırdığı söyleniyor.

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