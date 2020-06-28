Rusya'da üvey oğlundan hamile kalan kadından inanılmaz paylaşım!

Rusya'da herkes sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva'nın üvey oğlundan hamile kalması skandalını konuşuyor. 35 yaşındaki Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği kocasından boşanmış ve kocasının ilk evliliğinden olan oğluyla aşk yaşadığını açıklamıştı. Geçmişte çok kilolu olan ve zayıflama sürecini Instagram'dan paylaşan kadın kısa sürede 400 binin üzerinde takipçi toplamıştı. Marina'nın üvey oğluyla ilişki yaşadığını duyurması ülke gündemine bomba gibi düştü. Takipçileri tarafından topa tutulan 35 yaşındaki kadın eleştiri yağmuruna tutuldu. Marina Balmasheva'nın eski eşi katıldığı bir yayında oğlu ve karısı arasındaki ilişkinin evlilerken başladığını açıklamıştı. Bu açıklamayı yalanlamayan kadın şu anda hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söylemişti. İlişkilerini saklamadan yaşamaya başlayan Marina'dan bu ayın başında hamile olduğu açıklaması gelince ülkede yer yerinden oynadı. Marina sevgilisinin hamile olduğu haberini aldığında yaşadığı sevinci gösteren videoyu da takipçileriyle paylaşmıştı. Marina sevgilisinin babasıyla evlendiğinde ve ilk tanıştıklarında kendisi 22 yaşında, sevgilisi ise henüz 7 yaşındaydı. Marina, sosyal medyadan mutlu ilişkisinin fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor ve eleştirileri görmezden geliyor. Marina Balmasheva, eski kocasının önceki evliliklerinden olan 5 çocuğu da evlat edinmişti. ülke bu skandalla çalkalanırken Marina Balmasheva, görenlerin inanamadığı bir paylaşım daha yaptı. Instagram'ın hikaye kısmından ultrason görüntülerini paylaşması bardağı taşıran son damla oldu. Bebeğinin gelişimini gösteren Instagrma görüntülerini paylaşan kadının takipçi sayısı hızla düşmeye başladı. Çok mutlu olduğunu ve kimseye aldırmadığı söyleyen Marina Balmasheva'nın ağlarken çekilmiş görüntülerini paylaşması gözlerden kaçmadı.