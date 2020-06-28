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hurriyet.com.tr/Dış Haberler/ - Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 15:46,

Rusya'da üvey oğlundan hamile kalan kadından inanılmaz paylaşım!

35 yaşındaki bir Rus sosyal medya fenomeni eski kocasının oğluyla aşk yaşamaya başlamıştı. Ülkede büyük şaşkınlık yaratan skandalda yeni bir gelişme yaşandı.

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Rusya'da herkes sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva'nın üvey oğlundan hamile kalması skandalını konuşuyor.

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35 yaşındaki Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği kocasından boşanmış ve kocasının ilk evliliğinden olan oğluyla aşk yaşadığını açıklamıştı.

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Geçmişte çok kilolu olan ve zayıflama sürecini Instagram'dan paylaşan kadın kısa sürede 400 binin üzerinde takipçi toplamıştı.

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Marina'nın üvey oğluyla ilişki yaşadığını duyurması ülke gündemine bomba gibi düştü.

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Takipçileri tarafından topa tutulan 35 yaşındaki kadın eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Marina Balmasheva'nın eski eşi katıldığı bir yayında oğlu ve karısı arasındaki ilişkinin evlilerken başladığını açıklamıştı.

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Bu açıklamayı yalanlamayan kadın şu anda hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söylemişti.

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İlişkilerini saklamadan yaşamaya başlayan Marina'dan bu ayın başında hamile olduğu açıklaması gelince ülkede yer yerinden oynadı.

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Marina sevgilisinin hamile olduğu haberini aldığında yaşadığı sevinci gösteren videoyu da takipçileriyle paylaşmıştı.

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Marina sevgilisinin babasıyla evlendiğinde ve ilk tanıştıklarında kendisi 22 yaşında, sevgilisi ise henüz 7 yaşındaydı.

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Marina, sosyal medyadan mutlu ilişkisinin fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor ve eleştirileri görmezden geliyor.

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Marina Balmasheva, eski kocasının önceki evliliklerinden olan 5 çocuğu da evlat edinmişti.

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ülke bu skandalla çalkalanırken Marina Balmasheva, görenlerin inanamadığı bir paylaşım daha yaptı.

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Instagram'ın hikaye kısmından ultrason görüntülerini paylaşması bardağı taşıran son damla oldu.

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Bebeğinin gelişimini gösteren Instagrma görüntülerini paylaşan kadının takipçi sayısı hızla düşmeye başladı.

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Çok mutlu olduğunu ve kimseye aldırmadığı söyleyen Marina Balmasheva'nın ağlarken çekilmiş görüntülerini paylaşması gözlerden kaçmadı.

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