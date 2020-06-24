Rusya'da gövde gösterisi gibi kutlama

Geçit töreninde, orta menzilli uçaksavar sistemi "Pantsir"in üç yeni modelinin yanı sıra dünyanın tek üçüncü nesil tankı "Armata", "Kurganets-25", "T-90M" ve "T-80BVM" tankları, "Derivatsiya-PVO", "S-400", "S-300B4" ve "S-350" hava savunma sistemleri sergilendi. Askeri uçak, araç ve silahların geçidi "Su-57" ve "Su-35S" gibi savaş uçaklarının gösterilmesiyle son buldu.