hurriyet.com.tr/Dış Haberler - AA / Fotoğraflar: AP, Reuters, AFP
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 12:26,
Rusya'da gövde gösterisi gibi kutlama
Rusya'da "Zafer Günü" törenlerle kutlandı. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde kimsenin maske takmaması dikkat çekti.
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Tüm dünyanın gözleri bugün Rusya'da yapılan muhteşem geçit törenine çevrilmiş durumda.
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Rusya'da bugün, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75. yıl dönümü kutlanıyor.
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Zaferin 75. yıl dönümü dolayısıyla askeri yapılan askeri geçit töreni renkli anlara sahne oluyor.
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Rusya'da gerçekleşen tören tam bir gövde gösterisine dönüşmüş durumda.
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Başkent Moskova'da Kızıl Meydan'da düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 13 ülkeden gelen heyetler katıldı.
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Daha önce 9 Mayıs olarak planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen etkinlikte yaklaşık 14 bin asker yer aldı.
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Ancak Rusya'dan gelen fotoğraflarda kornavirüs salgınına rağmen ne devlet yetkililerinin ne de törene katılan binlerce askerin maske takmadığı görüldü.
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Rusya'dan her gün gelen vaka sayıları ülkede koronavirüs salgınının devam ettiğini ve vaka artışları yaşandığını gösteriyor. Ülkede vaka sayısı bugün gelen son veriler ile 600 bini geçmiş durumda.
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Yetkililerin önlem aldık demelerine rağmen alana giren herkesin maskesiz olması tepki topladı.
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Koronavirüs salgınının etkisinin devam etmesine rağmen alana meskesiz girilmesinin ve binlerce kişinin yan yana durmasının vaka sayılarında yeni bir artışa yol açıp açmayacağı merak ediliyor.
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Putin, törende yaptığı konuşmada, törene çeşitli ülke askerlerinin katıldığını belirterek, "Müttefiklerimizin zafere katkısını ve Haziran 1944'te ikinci cephenin açılmasının önemini asla unutmayacağız." dedi.
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Dünyanın pek çok sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Putin, ortak güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiğini vurguladı.
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Putin, "Karmaşık ve hızla değişen dünyanın buna ihtiyacı var ancak birlikte dünyayı yeni tehditlerden koruyabiliriz." ifadesini kullandı.
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Törende Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’nda kullandığı çeşitli silahların yanı sıra yenileri dahil 230’dan fazla uçak, askeri araç ve teçhizat sergilendi.
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Geçit töreninde, orta menzilli uçaksavar sistemi "Pantsir"in üç yeni modelinin yanı sıra dünyanın tek üçüncü nesil tankı "Armata", "Kurganets-25", "T-90M" ve "T-80BVM" tankları, "Derivatsiya-PVO", "S-400", "S-300B4" ve "S-350" hava savunma sistemleri sergilendi. Askeri uçak, araç ve silahların geçidi "Su-57" ve "Su-35S" gibi savaş uçaklarının gösterilmesiyle son buldu.
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Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetten iki kişide Kovid-19'a rastlanması üzerine törene katılmadı.
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'Zafer Günü'nün ilk geçit töreni, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Moskova'da 24 Haziran 1945'te düzenlenmişti.