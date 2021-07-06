Rusya'da düşen uçakla ilgili son gelişmeler: Rusya’da düşen uçakta kaç kişi vardı, kimlikleri belli oldu mu?
Rusya'da düşen uçakla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Rusya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağına ait enkaz Kamçatka bölgesinde tespit edildi. Peki, Rusya’da düşen uçakta kaç kişi vardı, kimlikleri belli oldu mu? İşte Rusya'da düşen uçakla ilgili son gelen bilgiler...
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Rus haber ajanslarının Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi. Rusya'da AN-26 tipi uçak ile bağlantı kesildi.
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Uçakta 23 yolcu ve altı mürettebat olmak üzere 29 kişinin bulunduğu açıklandı. RIA'da yer alan son dakika gelişmesine göre, Rusya Acil Durum Servisi, uçağın denize düştüğü yeri belirledi.
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KAMÇATKA NEREDE?
Kamçatka; Rusya'ya bağlı Kamçatka Krayının üzerinde bulunduğu, Asya'nın doğusunda yer alan yarımadadır. Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasındadır. Üzerinde bazıları sönmüş durumda olan kırka yakın yanardağ vardır.