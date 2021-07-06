Gündem Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 13:11 | 06 Temmuz 2021 - 13:11

Rusya'da düşen uçakla ilgili son gelişmeler: Rusya’da düşen uçakta kaç kişi vardı, kimlikleri belli oldu mu?

Rusya'da düşen uçakla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Rusya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağına ait enkaz Kamçatka bölgesinde tespit edildi. Peki, Rusya’da düşen uçakta kaç kişi vardı, kimlikleri belli oldu mu? İşte Rusya'da düşen uçakla ilgili son gelen bilgiler...