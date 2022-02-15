Rusya ve Ukrayna arasında neler oluyor? İşte iki ülke arasındaki gerilimde son durum

Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki Rusya yanlılarıyla, Ukrayna silahlı kuvvetleri arasında yaşanan ve Rusya ile Ukrayna’yı karşı karşıya getiren gerilim her geçen gün katlanarak büyüyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, diplomatik girişimlerle tansiyonu düşürmek için çabalıyor.
Rusya-Ukrayna sınırı, geçen yılın sonundan bu yana Moskova yönetiminin, 100 bin kadar askerin yanı sıra tank ve füzelerini de taşımasıyla birlikte bıçak sırtında.Ukrayna sınırından gelen haberler ve fotoğraflar ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna için topyekûn işgal strateji benimsemiş olabileceği endişesini kuvvetlendiriyor.
Kasım 2013’te başlayan “Yevromeydan protestoları” ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesi sonrasında bütün dengeler alt üst olmuştu. Yaşanan olayların ardından Mart 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir basın toplantısı düzenlemiş ve Yanukoviç'i Ukrayna'nın meşru Cumhurbaşkanı olarak gördüklerini, yaşananların anayasaya aykırı bir darbe olduğunu açıklamıştı.
Bu dönemin ardından, demografik olarak Rusya’yla yakın bağları bulunan Kırım halkı, “Yevromeydan protestoları” sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanı olan Petro Poroşenko yönetimini tanımayarak, 18 Mart 2014 yılında bir referandum düzenledi. Ağırlıklı olarak Ukrayna'dan ayrılma kararı alan Kırım halkı, başlayan silahlı ayaklanmalar neticesinde Rusya’ya bağlandığını duyurmuştu. Bu adımı Odessa, Herson, Lugansk, Nikolayev, Harkov ve Donetsk gibi doğu sınırında bulunan bölge halkları da izledi.
Çatışmaların ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti olmak üzere iki defacto devlet kuruldu ve çatışmalar hız kazandı. Aynı yılın Eylül ayında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya, Ukrayna ve Donetsk-Lugansk delegelerinin katılımıyla başlayan görüşmeler sonucunda Minsk Protokolü imzalandı. Fakat bugüne kadar ateşkes protokolünü iki taraf da defalarca ihlal etti.
2019 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı seçiminde Halkın Hizmetkârı Partisi’nden Volodimir Zelenski’nin iktidara gelmesiyle yeni bir süreç açılmış oldu. Zelenski ile AB ve NATO’ya daha fazla yakınlaşan Ukrayna, kavganın fitilini ateşledi.
Putin, bugün gelinen noktada batının attığı adımları dikkatle izlendiklerini, Ukrayna'nın asla NATO üyesi olamayacağını ve NATO’nun füze savunma sistemlerine ev sahipliği yapamayacağını açıkladı. Kremlin yönetimi, taleplerinin gerçekleşmemesi için batılı ülkelerden yasal garantiler istedi. Bu taleplerin gerçekleşmediği bir tabloda ise meselenin askeri müdahaleyle çözüleceğine işaret ederek, Ukrayna sınırına askeri birlikleri sevk etme yoluna gitti.
Geçtiğimiz haftalarda, CIA tarafından hazırlanan ve kamuoyuna yansıyan belgelerde, Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan ve 110 bin kişiden oluşan askeri varlığını Ocak 2022 itibariyle 175 bine çıkartabileceği ve 100 kadar Tabur Taktik Gruplarıyla (BTG) hızlı bir saldırı başlatabileceği açıklandı.