Rusya Ukrayna savaşında ateşkes olacak mı? Kiev'den Putin'e müzakere çağrısı! Gözler Rusya'da

Rusya Ukrayna savaşı için müzakere adımları atıldı. Kiev'de sabah saatlerindeki patlamaların ardından saldırılar başkent çevresinde yoğunlaşırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusça çağrı yapan Zelenskiy, müzakere çağrısı yaptı. Rusya'nın görüşmeye hazır olduğunu açıklayan Putin görüşmelerin Minsk'te yapılmasını istedi. Ancak Ukrayna görüşmelerin Varşova'da yapılmasını isteyince iki ülke arasında ipler koptu.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Zelenski'nin 'Ülkesinin tarafsızlığı konusunda görüşmeye hazır olduğunu' söylemesinin ardından müzakerelerde bulunmayı kabul ettiğini duyurdu. Kremlin'nden yapılan açıklamaya göre; Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşanko'yu arayarak Minsk görüşmelerini organize etmesini istedi. Ancak Kiev Yönetimi, görüşmelerin Minsk yerine Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılmasını isteyince iki ülke arasındaki iletişim kopma noktasına geldi.
Kremlin açıklamasında, Ukrayna'nın yerleşim bölgelerine füze sistemleri konuşlandırdığı öne sürüldü ve "böylesi hamlelerin çok tehlikeli olacağı" vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev Yönetimi'nin bugün (26 Şubat) Müzakere masasına dönmeyi teklif ettiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önemli açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin anlaşmaları bozduğunu fakat Rusya’nın suçlandığını ifade eden Lavrov, “Batı anlaşmaları bozdu. Biz müzakerelerin yapılmasını istedik. Aynı zamanda bir de Rusya suçlandı. Batılı mevkidaşlarımız aslında ne yaptıklarını biliyorlar. Ukrayna'ya gönderilen Rusya sözcüsü müzakereleri sürdürüyordu. Rus okulları, kiliseleri, gelenekleri yok edilmeye çalışıldı. Ukrayna ordusu ateşkes yaptığında silahlar bırakıldığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten bu fırsatı olacak, kendi geleceklerini kendilerini belirleme hakları olacak” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sergi Nikiforov, Rusya ile ateşkesi ve barışı görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Nikiforov, "Müzakere etmeyi reddetmedik" açıklaması yaptı.