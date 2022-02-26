Rusya Ukrayna savaşında ateşkes olacak mı? Kiev'den Putin'e müzakere çağrısı! Gözler Rusya'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önemli açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin anlaşmaları bozduğunu fakat Rusya’nın suçlandığını ifade eden Lavrov, “Batı anlaşmaları bozdu. Biz müzakerelerin yapılmasını istedik. Aynı zamanda bir de Rusya suçlandı. Batılı mevkidaşlarımız aslında ne yaptıklarını biliyorlar. Ukrayna'ya gönderilen Rusya sözcüsü müzakereleri sürdürüyordu. Rus okulları, kiliseleri, gelenekleri yok edilmeye çalışıldı. Ukrayna ordusu ateşkes yaptığında silahlar bırakıldığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten bu fırsatı olacak, kendi geleceklerini kendilerini belirleme hakları olacak” ifadelerini kullandı.