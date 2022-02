RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NEDENİ: Rusya Ukrayna'ya neden operasyon başlattı? Rusya - Ukrayna neden savaşıyor?... İşte son durum

Ukrayna'daki savaş 5'inci gününde... Başkent Kiev ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyandı. Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Ukrayna sivil kayıplar ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Savaşta 352 sivil hayatını kaybetti, bunlardan 14'ünün ise çocuklar olduğu belirtildi. Belarus sınırından ise dünyanın merakla beklediği görüntü geldi. Rus ve Ukrayna heyetlerinin bugün görüşeceği açıklandı. İşte savaşın merkezindeki Ukrayna'dan Son Dakika gelişmeleri...



Ukrayna lideri Zelenski, 'Kendi kabiliyetimizin farkında değildik. Müttefiklerimizle her bir konuşmada dünyada Ukraynalıların kim olduğunu gösteriyoruz' dedi.



Zelenski sözlerine şöyle devam etti;



'Bizim müttefiklerimizle her bir konuşmamızda, Ukraynalıların kim olduğunu gösteriyoruz. Şu an bir düşünün, Rusya saldırısından sadece 4 gün sonra 16 Ukraynalı çocuk öldü, 45 çocuk yaralandı. Rus işgalcilerin yaptığı her bir suç bizi daha fazla birleştiriyor.'



Zelenski ayrıca 'acil AB üyeliği' talep ettiklerini duyurdu. Zelenski ayrıca Rus askerlerine 'silahlarınızı indirin' çağrısı yaptı.