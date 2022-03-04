RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: İki ülkeyi savaşa sürükleyen kriz neden çıktı? Rusya hangi kenti neden almak istiyor? İşte kısa özeti

ODESSA



Karadeniz kıyısındaki bu liman kenti aynı zamanda Ukrayna’nın ana deniz kuvvetleri üssü. Kırım yönünden yaklaşan bir düzine savaş gemisi şehri alarma geçirmiş durumda.



HERSON



Ukrayna’nın Karadeniz ve Azov Denizi ile bağlantısını koparmak için Rusya’nın yoğun saldırılara maruz bıraktığı şehir Rusların ele geçirdiği ilk büyük şehir olarak kayıtlara geçti.

Şehir Valisi Igor Kolykhaevr ‘silahlı misafirlerin’ yerel bir konsey toplantısına girerek sokağa çıkma yasağı dayattığını açıkladı. Herson yetkilileri ise Ruslardan sivillerin vurulmamasını ve en azından sokaklardan cesetlerin toplanabilmesi için alan ve zaman tanınmasını istedi.



Şehirde Ukrayna ordu güçleri bulunmazken sadece şehir sakinleri kalmış durumda ve şehirde Trafik oluşmaması ve yiyecekle ilaç tedarikinin sağlanması için sokakları boş bırakabilmek adına akşam 8’den sabah 6’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildiriliyor.

Yayalara ikiden fazla kişinin bir arada yürümemesi söylenirken Rus birlikleriyle karşılaşılması durumunda ise durulması ve birlikleri provoke edebilecek davranışları sergilemeleri isteniyor.



280 bin nüfuslu şehrin devlet binalarının da Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini doğruladı. Herson’u ele geçirerek sahil şeridiyle bağlantısını kesmek hem Ukrayna ekonomisine büyük darbe aldıracak hem de Rusya’nın kara koridorunu kendi sınırlarından Kırım’a ve oradan da Romanya’nın batısına kadar genişletmesini sağlayacak bir hamle olarak görülüyor.



Öte yandan şehir Rus kontrolüne geçmiş olsa da birçok yetkili hâlâ Herson’da olduklarını ve halka yardım etmek için çalıştıklarını bildiriyor. Yapılan açıklamalarda şehir düşmüş ve Ukrayna ordusu çekilmiş olsa da Ukrayna bayrağının şehirde dalgalanmaya devam ettiği söylenmişti.

Şehir yetkilileri bayrağın gönderden inmemesi için halkın Rus birliklerinin talimatlarına uyulması gerektiğini belirtiyor.

Rusya ordusunun Herson’un ardından Mykolaiv (Mıkolayiv) şehrine ilerlediği ve buradaki limanla birlikte gemi yapım tesislerinin peşine düştüğü düşünülüyor.

LVİV



İşgalin ilk günlerinde Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinde, Rusya’nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verilmişti. Ülkenin Polonya sınırında bulunan kentte hava saldırısı korkusuyla II. Dünya Savaşı sonrası ilke kez siren sesleri duyulmuştu.

Güvenli kent ilan edilen Lviv aynı zamanda birçok Batılı ülkenin büyükelçiliklerini Kiev’den alarak taşıdığı yer de oldu.

Öte yandan ülkenin en güvenli kenti ilan edilen Lviv’de sirenlerin duyulması ile halk paniğe sürüklendi. Marketlerde, eczanelerde ve bankamatiklerde insanlar sıraya girerken, akaryakıt istasyonlarında yüzlerce metreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Bazı insanların ellerinde bavulları ile evlerini terk ettikleri gözlemlenirken, şehrin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

Savaştan kaçmak isteyenler ise Lviv’e yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Polonya sınırına doğru araçlarıyla yola çıktı. Yetkililer bir saldırıya karşı halkın mümkün olduğunca askeri tesislerden uzak durarak evlerinde veya sığınaklarda kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovyi, 26 Şubat’ta 60 Rus askerinin Brody bölgesine indirme gerçekleştirdiğini ancak Rus askerlerinin püskürtüldüğünü açıkladı ve halkı Molotof kokteyli hazırlamaya çağırdı.

Polonya sınırına yakınlığı nedeniyle Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna ulaşıyor. Ukrayna içinden hareket eden trenlerin kesişme noktası Lviv şehri. Lvivli gönüllüler, Rus işgali başladığından beri burada tren istasyonlarında bekleyen insanlara yardım edebilmek için canla başla çalışıyor.