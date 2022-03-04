RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: İki ülkeyi savaşa sürükleyen kriz neden çıktı? Rusya hangi kenti neden almak istiyor? İşte kısa özeti

Rusya Ukrayna savaşı, dünya genelinde yakından takip ediliyor. Rusya'nın bir süredir teyakkuz altında olduğu Ukrayna sınırında harekete geçmesiyle birlikte dünyanın gözü, Donetsk ve Luhanks bölgelerine çevrildi. Rusya ile eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Ukrayna'nın arası, Kiev yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşması üzerine açıldı.
Kiev'de iktidara gelen Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç, ülkenin Batı'ya yönelmesini engellemek için 2013 yılında AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. Bu karar, Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlangıcı oldu.
2013 yılını "meydan olayları" ile uğurlayan Ukrayna yeni yılı iç karışıklıkla karşıladı. Bağımsızlık Meydanı'nda aylarca toplanan binlerce Batı yanlısı Yanukoviç'in kararını protesto etti. Rusya yanlılarının da sokaklara çıkmasıyla zaman zaman çatışmalar yaşandı. Olayların kontrolden çıkması üzerine dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Coğrafi olarak Avrupa ile Rusya arasındaki Ukrayna'nın insanları da Rus ve Batı yanlıları olarak kutuplara bölündü.
Olaylar Kırım ve Donbas'a sıçradı. Kırım Parlamentosu askeri üniformalı, üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan "silahlı, yeşil adamların" baskısıyla Kırım’ın Rusya’ya ilhakını sağlayacak referandumu yapma kararı aldı. Yerli halk olan Tatarlar ve Ukraynalıların karşı çıkarak katılmadığı 16 Mart 2014'teki tartışmalı referandumun ardından Kırım, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildi. Rusya yanlılarının işgali Kırım'la da kalmadı. Ukrayna'nın doğusundaki şehirlerde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde devletlerini ilan etti. Donbas denilen bölgede Rusya yanlılarının yasa dışı yönetimleri yaklaşık 7 yıldır sürüyor.
Ukrayna'da Rus kökenli nüfusun yoğun bulunduğu Donetsk ve Lugansk (Donbas) bölgelerinde Şubat 2014'te ayrılıkçı gruplar ağır silahlarla hükümet yanlısı birliklere saldırdı. Ukrayna ordusundan bazı silahları ele geçiren ayrılıkçılar, Kiev yönetimine göre, önemli silah ve mühimmat desteğini Rusya'dan gördü.
Ayrılıkçılar sözde halk oylamalarıyla 11 Mayıs 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturdu.
Kiev yönetiminin kontrolünü kaybettiği Rusya-Ukrayna sınırından Rus askeri araçlar ve ağır silahlar Donbas'a girdi. Rusya'nın inkar ettiği bu durum, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği ve Teşkilatı’nın raporlarında da yer aldı. Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetks ve Lugansk bölgeleriyle Kiev ordusunun kontrolündeki bölge arasında cephe hattı oluştu. Geçen 7 yıl içinde temas hattında zaman zaman çatışmalar yaşandı ve iki taraftan da can kayıpları oldu.
Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Aralık 2019’da, 3 sene aradan sonra Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi yapıldı. Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşen zirvede, tam ateşkes ve Minsk Anlaşması'na bağlılık vurgusu yapıldı.
Zirveden sonra azalan çatışmalar, kısa süre sonra daha da alevlendi. Krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı aldı. Bu kapsamda 2021 senesine kadar kapsamlı ateşkes ufak çaplı krizlere rağmen sürdürüldü.
Ancak bu yıl Rus ordusunun Ukrayna sınırına adeta askeri yığınak yapması, Donbas bölgesinde zaten hiçbir zaman bitmeyen çatışmaları yeniden artırdı. Rusya yanlısı ayrılıkçıların 26 Mart'ta 4 Ukraynalı askeri öldürmesi bölgedeki krizi zirve noktasına çıkardı. Saldırılar karşısında Ukrayna ordusunun tedbirlerini artırması üzerine Rusya, sınıra ve ilhak edilen Kırım'a asker yığdı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosundan yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırının kuzeyi, doğusu ve Kırım'da Rusya'ya ait 28 tabur birlik olduğunu söyledi. Homçak, bu durumun Ukrayna'nın askeri güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Rusya kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı hareket ettiriyor. Bu hiç kimseyi rahatsız etmemeli ve bu hiç kimse için tehdit içermiyor." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalardan sonra hem Moskova hem de Kiev Donbas çevresine askeri sevkiyatını artırdı.
Ayrıca, şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu Viktor Medvedçuk'un kontrolünde olduğu iddia edilen 3 kanal Rusya tarafından finanse edildiği gerekçesiyle kapatıldı. Akabinde de Medvedçuk ve çevresine ekonomik yaptırımlar uygulandı. Bir yandan da ülkede kısa zaman önce Kırım'ı Kurtarma Stratejisi duyuruldu. Bu gelişmeler de gerginliğin artmasını sağlayan faktörlerden olarak görülüyor.
Ukrayna - Rusya savaşı 9'uncu gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çok sert bir açıklamaya imza attı. Rusya'yı 'nükleer terörizm' ile suçlayan Zelenski, 'Rusya nükleer santral vuran ilk ülke olarak tarihe geçti' dedi. İngiltere, Rusya’nın Ukrayna'daki nükleer santrale saldırısı sonrasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Rus askerleri sabah saatlerinde tesise girdi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
Ukrayna savaşının 9'uncu gününde Rusya'dan korkunç bir hamle geldi. Çatışmalar Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya'ya sıçradı. ABD Başkanı Biden, nükleer santralde çıkan yangınla ilgili Zelenski'yle görüşürken İngiltere, Rusya'nın saldırısı sonrası BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. Zelenski ise Rusya'yı nükleer terörizm ile suçladı. İşte dakika Ukrayna savaşında yaşananlar...
Belçika'nın başkenti Brükse'lde Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliğinin (AB) de katılımıyla NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı için NATO karargahına gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüştü.
ZELENSKİ'DEN YENİ AÇIKLAMA
Ukrayna lideri Zelenski yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, 'Şu an Kiev'in en önemli hedefi. Ülkemizi asla yok edemeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler, çünkü biz kendi topraklarımızdayız' dedi.
Rusya'nın Harkiv'i yok etmeye çalıştığını belirten Zelenski, 'Güçlü düşmana karşı duruyoruz. Bizim zihniyetimizden uzaklar. Bizim milli marşımızda saklanan ruhumuzu onlara sergileyin' ifadelerini kullandı. Zelenski Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' talebini bir kez daha dile getirdi.
ÇERNİHİV'DE ÖLÜ SAYISI 47'YE YÜKSELDİ
Çernihiv'deki hava saldırılarında ölü sayısı 33'den 47'ye yükseldi. Çernigiv Devlet İdaresi, son 24 saatte 11 yangının söndürüldüğünü, 10 tanesinin hava saldırısı sonucu meydana geldiğini bildirdi.
Yerel yönetim yetkilileri, saldırının yerleşim bölgesini hedeflediğini ve Perşembe günü devam eden bombardımanın ardından arama kurtarma çalışmalarının duraksadığını bildirmişti.
NATO'dan Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrali vurması ile ilgili ilk tepki geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Nükleer santrale yönelik saldırıyla ilgili raporlar gördük. Bu sadece bu savaşın pervasızlığını ve onu sona erdirmenin önemini, Rusya'nın tüm birliklerini geri çekmesinin ve diplomatik çabalara iyi niyetle başvurmasının önemini gösteriyor.'
RUSYA'DAN 'SAHTE BİLGİ' KARARI
Rus parlamentosu, silahlı kuvvetleri hakkında 'sahte' bilgi yaymayı suç sayan bir yasa çıkardı.
Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında sözde 'yanlış bilgi' yayarak yeni yasayı çiğnediği tespit edilenler üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya birliklerinin operasyonel rezervlerinin çoğunu Kiev'i kuşatma girişimi sırasında tükettiğini ve yedek beklediğini duyurdu.
Paylaşımda Rus birliklerinin Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'u kuşatmayı başardığı aktarılıyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı ise Twitter'da yaptığı paylaşımda Mariupol'un henüz Ukrayna kontrolünde olduğunu, ancak "Yüksek ihtimalle Rus birlikleri tarafından çevrelenmiş" olduğunu belirtti. Bakanlık, şehrin sivil altyapısının yoğun füze saldırılarına maruz kaldığını ekledi.
UKRAYNA RUS KAYIPLARINI AÇIKLADI
Ukrayna Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Söz konusu açıklamaya göre, savaşın başından bu yana 9 bin 166 asker öldürüldü, 251 tank, 105 top, 939 zırhlı araç ve 33 uçak imha edildi.
Zaporizhzhia Nükleer Santrali'nde sızıntı olmadığı açıklandı.
Ukrayna yetkilileri, Rusya birliklerinin Zaporizhia nükleer santralini ele geçirdiğini açıkladı.
ABD merkezli konaklama şirketi Airbnb, Belarus ve Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.
Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Batılı şirketlerin ülkede ticaret yapmasını imkansız hale getirdi. Son günlerde çok sayıda şirket, Rusya ile ticareti sonlandırdığını açıkladı.
Rusya, Putin'in açıkladığı kararla Ukrayna topraklarında operasyon başlatarak savaş çıkmasına yol açtı ve dünya dokuz gündür tüm olup biteni korku içinde seyretmeye devam ediyor. Sayısız sivil can kaybının yaşandığı savaşta Ukrayna şehirleri ise birer birer harabeye dönüşmeye başladı. Peki Rusya hangi şehre hangi amaçla giriyor ve buraları ele geçirmek istemesinin sebebi ne? İşte detaylı bir analiz..
Kiev, Mariupol, Harkov, Çernihiv, Zaporizhzhia, Odessa, Herson, Liviv... Hepsi Ukrayna'nın en önemli ve kritik stratejik konumları bulunan şehirleri. Rus birlikleri işgalin ilk gününden beri tüm bu şehirleri yaylım ateşine tutarken ele geçirmek istediği bu noktalar bazı niyetleri ve gizli planları da açığa çıkarıyor.
Rus işgaline uğrayan ve büyük yıkıma uğrayan bu şehirlerin kritik önemi ve neden ele geçirilmek istendiği ise haberdeki detaylarda saklı.
BAŞKENT KİEV
Ukrayna'nın başkenti Kiev savaşın başladığı günden bu yana en sıkı şekilde korunan şehirlerden biri. Stratejik öneme sahip şehir ilk günden beri sabotajcıların hedefinde. Batı'dan gelen istihbarat raporları Rusya'nın başkenti hızla ele geçirme planlarını açıkça ortaya koydu. Yetkililer Rusya'nın hükümeti devirip birkaç gün içinde yeni bir rejim kurmasından endişeleniyor.
Rus konvoyunun ilerleyişi durdu
Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti üzerindeki ilerleyişi görünüşe göre son birkaç gün içinde durdu. Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, yüzlerce tanktan oluşan devasa Rus konvoyunun Kiev'den yaklaşık 16 mil uzakta durduğunu ve son birkaç gün içinde gerçek bir ilerleme kaydetmediğini duyurdu. Yetkili, Rus konvoyunun yakıt ve yiyecek kıtlığı gibi komik aksiliklerle boğuştuğunu belirtti.
Gece boyu patlamalar sürdü
Başkentte gece boyunca patlama sesleri duyulmaya devam etti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, duyulan seslerin hava savunma sistemleri tarafından vurulan Rus füzelerine ait olduğunu açıkladı. Zelenski'nin yardımcısı da asker ve gönüllüleri Rus kuvvetlerine karşı gerilla taktiklerini kullanmaya çağırdı.
"Düşen son şehir Kiev olur"
Dün ikisi silah taşıyan dört şüpheli sabotajcı tutuklandı. Kiev'de yollar ıssızdı ve sokaklarda eczanelerdeki kuyruklar dışında çok az insan vardı.
Kiev şu an için hükümet kontrolünde kalmaya devam ediyor ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un dediği gibi çatışma 'sonuna kadar' devam ederse, muhtemelen düşen son şehir olması bekleniyor. Rusya, kilit şehri hızlı bir şekilde ele geçirmeyi başaramayınca, bir taktik değişikliğiyle odağını diğer şehirlere kaydırmaya başladı.
LİMAN KENTİ MARİUPOL
Savaşın en çok etkilediği kentlerden birisi de tartışmasız Ukrayna'nın doğu Karadeniz kıyısındaki Mariupol oldu.Şehir dün etrafını saran Rus kuvvetleri tarafından bombardımana tutuldu ve çıkan yangın bugün de devam etti.
Bombardıman o kadar yoğundu ki sokaklardaki ölüler temizlenemedi
Mariupol'un ağır Rus bombardımanı, Nazi'nin İkinci Dünya Savaşı'nda üç yıl süren ve neredeyse tüm şehri yerle bir eden Leningrad Kuşatması'na benzetildi. Bombardıman o kadar yoğundu ki sağlık görevlileri ölüleri sokaklardan temizleyemedi.
Kentte marketlerde ürünler tükenirken, banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yerleşim yerlerine yönelik saldırılar nedeniyle elektrik, su ve doğalgaz kesintisi yaşanan Mariupol adeta hayalet şehre döndü.Ukrayna ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin "Mariupol'u ele geçirme ana hedefine ulaşmadığını" söyledi.
Kent neden bu kadar önemli?
Uzmanlar Rusya'nın güneyde Kırım'dan yukarı, kuzeyde de Donbas'dan aşağı doğru ilerleyen güçlerini birleştirerek Ukrayna'nın Azak Denizi'yle kıyısını kesmeye çalıştığı ve kentin bu sebepten bir an önce ele geçirilerek tamamen kontrol altına alınmak istendiğini düşünüyor.
ATEŞ HATTINDAKİ HARKOV
Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov,Rus işgalinden etkilenen ilk şehirlerden biriydi. Kent, şehir merkezini moloz yığını haline getiren yoğun bombardımanlara maruz kalmaya devam ediyor. Ukraynalı yetkililer, gece boyunca topçu ateşinin ayrım gözetmeden kentin birçok noktasında devam ettiğini açıkladı.
Acil durum yetkililerine göre, kent yakınlarındaki Yakovlivka köyüne düzenlenen askeri hava saldırılarında 30 ev yıkıldı, üç kişi öldü ve yedi kişi yaralandı.
1,4 milyon insan yaşıyor
BM raporlarına göre sadece 8 gün süren çatışmalarda Ukrayna nüfusunun yüzde 2'sinden fazlası ülke dışına çıkmaya zorlandı. Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan ve yaklaşık 1,4 milyon insanın yaşadığı Harkov'da da birçok insan toplu şekilde tahliye edildi. Düşen bombalardan kaçmak için çaresizce tren istasyonunu dolduran sakinler, nereye gittiklerini bilmeden trenlere bindiler.
Şehrin birçok yerinde su, elektrik veya ısıtma yok. Belediye binası bombalandı. Çarşamba günü Özgürlük Meydanı saldırıya uğradı ve onlarca kişi öldü. Zelenski bu saldırıyı 'açık, gizlenmemiş terör' olarak adlandırdı.
Aralıksız bombardımana rağmen Harkov şu anda hala Ukraynalıların elinde. Ukrayna kuvvetleri şehirde sert bir direniş sergiliyor.
Yıllardır gerilimin ortasında yer alan şehir
Rusya sınırına 45 dakikalık uzaklıkta bulunan ve nüfusunun çoğunluğu etnik Rus olan Harkov şehri, iki ülke arasında sekiz yıldır süren yorucu bir gerilimin ortasında yer alıyor.
ÇERNİHİV
Kiev'in kuzey batısında yer alan Çernihiv, işgalin ilk günlerinden bu yana Rus kuvvetleriyle şiddetli çatışmalara sahne oldu ancak hala Ukrayna'nın kontrolünde.
Dün öğleden sonra kentte gerçekleştirilen Rus hava saldırısında en az 22 sivil öldü. Kurtarma ekipleri hala enkazda cesetleri arıyor. Bölgedeki iki okulu hedef alan Rus hava saldırısında ise en az dokuz kişi öldü, dört kişi yaralandı.
Dün Rus işgalciler tarafından bombalanan petrol deposunda büyük bir yangın çıktı. Kentten gelen görüntülerde gökyüzünü siyah bir duman bulutunun kapladığı görülüyor.
Belediye başkanı yaptığı son açıklamada siviller için güvenli geçiş düzenlemeye çalıştıklarını duyurdu.
ZAPORİZHZHİA
Avrupa’nın en büyük nükleer enerji tesisini barındıran Zaporizhzhia’nın Rusların en stratejik hedeflerinden biri olması şaşırtıcı değil. Ukrayna medyası Rus birliklerinin şehre Enerhodar yönünden girdiğini ve burada da Dnieper Nehri’nin kıyısında ülkenin enerji ihtiyacının çeyreğini karşılayan bir enerji kaynağı olduğunu bildiriyor.
Siviller nükleer tesisi korumak için yolları kapatmaya ve kalkan oluşturmaya çalışsalar da gelen son haberlere göre vurulan tesis Rusların kontrolüne geçti.
Petro Kotin, Rusların aktif kullanımda olmayan Çernobil’i ele geçirmesini ‘nükleer terörizm’ olarak adlandırmıştı. Kotin, Rusya birliklerinin kentin yaklaşık 34 kilometre içinde olduğunu açıkladı. Ruslar bu bölgedeki sivil direnişi ve yerel askeri birlikleri teslim olmaya zorlayarak kritik önemdeki yapıları ele geçirmeye çalıştı.
Zaporizhzhi nükleer enerji tesisi 6 çalışır haldeki birimden 3 birime düşmüş durumdaydı. Ancak tesisin vurulmasıyla birlikte şu an bu da söz konusu değil.
ODESSA
Karadeniz kıyısındaki bu liman kenti aynı zamanda Ukrayna’nın ana deniz kuvvetleri üssü. Kırım yönünden yaklaşan bir düzine savaş gemisi şehri alarma geçirmiş durumda.
HERSON
Ukrayna’nın Karadeniz ve Azov Denizi ile bağlantısını koparmak için Rusya’nın yoğun saldırılara maruz bıraktığı şehir Rusların ele geçirdiği ilk büyük şehir olarak kayıtlara geçti.
Şehir Valisi Igor Kolykhaevr ‘silahlı misafirlerin’ yerel bir konsey toplantısına girerek sokağa çıkma yasağı dayattığını açıkladı. Herson yetkilileri ise Ruslardan sivillerin vurulmamasını ve en azından sokaklardan cesetlerin toplanabilmesi için alan ve zaman tanınmasını istedi.
Şehirde Ukrayna ordu güçleri bulunmazken sadece şehir sakinleri kalmış durumda ve şehirde Trafik oluşmaması ve yiyecekle ilaç tedarikinin sağlanması için sokakları boş bırakabilmek adına akşam 8’den sabah 6’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildiriliyor.
Yayalara ikiden fazla kişinin bir arada yürümemesi söylenirken Rus birlikleriyle karşılaşılması durumunda ise durulması ve birlikleri provoke edebilecek davranışları sergilemeleri isteniyor.
280 bin nüfuslu şehrin devlet binalarının da Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini doğruladı. Herson’u ele geçirerek sahil şeridiyle bağlantısını kesmek hem Ukrayna ekonomisine büyük darbe aldıracak hem de Rusya’nın kara koridorunu kendi sınırlarından Kırım’a ve oradan da Romanya’nın batısına kadar genişletmesini sağlayacak bir hamle olarak görülüyor.
Öte yandan şehir Rus kontrolüne geçmiş olsa da birçok yetkili hâlâ Herson’da olduklarını ve halka yardım etmek için çalıştıklarını bildiriyor. Yapılan açıklamalarda şehir düşmüş ve Ukrayna ordusu çekilmiş olsa da Ukrayna bayrağının şehirde dalgalanmaya devam ettiği söylenmişti.
Şehir yetkilileri bayrağın gönderden inmemesi için halkın Rus birliklerinin talimatlarına uyulması gerektiğini belirtiyor.
Rusya ordusunun Herson’un ardından Mykolaiv (Mıkolayiv) şehrine ilerlediği ve buradaki limanla birlikte gemi yapım tesislerinin peşine düştüğü düşünülüyor.
LVİV
İşgalin ilk günlerinde Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinde, Rusya’nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verilmişti. Ülkenin Polonya sınırında bulunan kentte hava saldırısı korkusuyla II. Dünya Savaşı sonrası ilke kez siren sesleri duyulmuştu.
Güvenli kent ilan edilen Lviv aynı zamanda birçok Batılı ülkenin büyükelçiliklerini Kiev’den alarak taşıdığı yer de oldu.
Öte yandan ülkenin en güvenli kenti ilan edilen Lviv’de sirenlerin duyulması ile halk paniğe sürüklendi. Marketlerde, eczanelerde ve bankamatiklerde insanlar sıraya girerken, akaryakıt istasyonlarında yüzlerce metreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Bazı insanların ellerinde bavulları ile evlerini terk ettikleri gözlemlenirken, şehrin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.
Savaştan kaçmak isteyenler ise Lviv’e yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Polonya sınırına doğru araçlarıyla yola çıktı. Yetkililer bir saldırıya karşı halkın mümkün olduğunca askeri tesislerden uzak durarak evlerinde veya sığınaklarda kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovyi, 26 Şubat’ta 60 Rus askerinin Brody bölgesine indirme gerçekleştirdiğini ancak Rus askerlerinin püskürtüldüğünü açıkladı ve halkı Molotof kokteyli hazırlamaya çağırdı.
Polonya sınırına yakınlığı nedeniyle Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna ulaşıyor. Ukrayna içinden hareket eden trenlerin kesişme noktası Lviv şehri. Lvivli gönüllüler, Rus işgali başladığından beri burada tren istasyonlarında bekleyen insanlara yardım edebilmek için canla başla çalışıyor.