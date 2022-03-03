Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum: Ateşkes sağlandı mı, Rusya Ukrayna barış görüşmesinin üçüncü turu ne zaman?

Toplantıdan sonra açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, “Az önce Ukrayna heyetiyle görüşme sona erdi. Görüşmede, askeri, uluslararası ve insani olmak üzere üç sorun bloku ve çatışmanın gelecekteki siyasi çözümünü ele aldık. Taraflar bu konuda konumlarını korumaya devam ediyor ve talepler madde madde kaydediliyor. Bir kısmında karşılıklı anlayış sağlandı. Ama bugün çözüme kavuşturduğumuz ana mesele, askeri çatışma bölgesinde bulunan çocukların, sivillerin kurtarılması. Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıklarının temsilcileri, sivillerin tahliyesi için insani koridorlara destek formatı, sivillerin tahliyesi döneminde insani koridorların bulunduğu bölgelerde çatışmaları durdurma ihtimali konusunda anlaşmaya vardı. Bu önemli bir ilerleme” şeklinde konuştu.