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Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum: Ateşkes sağlandı mı, Rusya Ukrayna barış görüşmesinin üçüncü turu ne zaman?

#Rusya#Ukrayna#Müzakere

Rusya Ukrayna görüşmelerinde son durum ile ilgili sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Bölgede devam eden savaşın ilk haftası geride kalırken, iki ülke heyetleri ikinci tur müzakereler için Brest'te görüştü. İkinci görüşmelerden de sonuç alamayan Rusya ve Ukrayna müzakerelerin devam edeceğini açıkladı. Diğer yandan 2. tur görüşmelerin devam ettiği sırada açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski "Biz barış istiyoruz. Kendi toprağımızdayız, her şeye hazırız." dedi. Peki, Rusya Ukrayna barış görüşmeleri ne zaman? İşte, müzakerelerde son durum.

1/5Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum: Ateşkes sağlandı mı, Rusya Ukrayna barış görüşmesinin üçüncü turu ne zaman

Rusya Ukrayna ateşkesi için tüm dünya heyetlerin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonuçlara kilitlendi. 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşında bir hafta geride kaldı. İki ülke arasında başlayan barış görüşmeleri 3 Mart tarihinde devam etti. İkinci toplantıdan çıkan somut sonuç iki tarafın da insani koridor etrafında geçici ateşkes üzerinde uzlaşıya varması oldu. Müzakerelerde 3. toplantı gelecek hafta yapılacak.

2/5RUSYA UKRAYNA MÜZAKERE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’taki müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3’üncü turun yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Rusya, 24 Şubat’ta saldırı başlattığı Ukrayna ile ikinci kez masaya oturdu. İlk görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri, müzakere görüşmelerinin ikinci turu için Belarus'un Brest kentinde bir araya geldi. Belarus’taki müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3’üncü turun yapılacağı aktarıldı.

3/5Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum: Ateşkes sağlandı mı, Rusya Ukrayna barış görüşmesinin üçüncü turu ne zaman

Toplantıdan sonra açıklama yapan Rus müzakere heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, “Az önce Ukrayna heyetiyle görüşme sona erdi. Görüşmede, askeri, uluslararası ve insani olmak üzere üç sorun bloku ve çatışmanın gelecekteki siyasi çözümünü ele aldık. Taraflar bu konuda konumlarını korumaya devam ediyor ve talepler madde madde kaydediliyor. Bir kısmında karşılıklı anlayış sağlandı. Ama bugün çözüme kavuşturduğumuz ana mesele, askeri çatışma bölgesinde bulunan çocukların, sivillerin kurtarılması. Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıklarının temsilcileri, sivillerin tahliyesi için insani koridorlara destek formatı, sivillerin tahliyesi döneminde insani koridorların bulunduğu bölgelerde çatışmaları durdurma ihtimali konusunda anlaşmaya vardı. Bu önemli bir ilerleme” şeklinde konuştu.

4/5RUSYA UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE 3. TOPLANTI NE ZAMAN

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Maalesef beklediğimiz sonuçları alamadık. Söyleyebileceğim tek şey insani boyutu daha detaylı görüştük. Çünkü artık pek çok şehir kuşatılmış durumda. Gıda, ilaç ve tahliye olasılıkları gibi” dedi.

Podolyak, üçüncü tur görüşmelerin gelecek hafta başında yapılacağını açıkladı.

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#Rusya#Ukrayna#Müzakere