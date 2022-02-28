Rusya Ukrayna müzakeresinde son durum - Rusya Ukrayna müzakere sonuçları ne zaman açıklanacak?

Rusya Ukrayna müzakere sonuçları için araştırmalar başladı. Ukrayna heyeti Belarus sınırındaki müzakerelerin 1.5 saat içinde başlayacağını duyurmuştu. Saat 13:00 itibari ile görüşme başladı. Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski ayrıca 'acil AB üyeliği' talep ettiklerini duyurdu. Zelenski ayrıca Rus askerlerine 'silahlarınızı indirin' çağrısı yaptı.
Belarus Dışişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Ukrayna-Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak “Belarus’ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz” dedi. Saat 13:00 itibari ile müzakete başladı. Toplantının kaç saat süreceği ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.
UKRAYNA’ya 24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla dört koldan saldıran Rusya, şimdi müzakere için zemin yokluyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de direnmeye devam eden Volodimir Zelenski ise, “Ukrayna’ya saldıran, sivilleri öldüren ve ülkemizi harabeye çeviren Rusya mevcut gidişatla savaş suçlarının ele alındığı Lahey Adalet Divanı karşısına çıkmaya hazırlanmalı” açıklamasıyla Moskova yönetimini savaş suçu işlemekle itham etti.
Bu ortamda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da dahil olduğu müzakere girişimleri sonucu Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin teknik görüşme için bir araya gelmeleri konusunda anlaşma sağlandı. Belarus’un Gomel kentindeki Rus heyetinden Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Lutsky tarafından dün yapılan açıklamada tarafların Gomel’de görüşecekleri duyuruldu ancak bu açıklamadan hemen sonra Zelenski’nin ofisi, teknik heyetler arasındaki görüşmenin Belarus sınırında yer alan Ukrayna’nın Pripyat kasabasında olacağını açıkladı. Son olarak ise heyetlerin Aleksandrova sınır kapısında görüşmesine karar verildi.