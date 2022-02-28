Rusya Ukrayna müzakeresinde son durum - Rusya Ukrayna müzakere sonuçları ne zaman açıklanacak?

RUSYA UKRAYNA MÜZAREKE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belarus Dışişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Ukrayna-Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak “Belarus’ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz” dedi. Saat 13:00 itibari ile müzakete başladı. Toplantının kaç saat süreceği ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.



UKRAYNA’ya 24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla dört koldan saldıran Rusya, şimdi müzakere için zemin yokluyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de direnmeye devam eden Volodimir Zelenski ise, “Ukrayna’ya saldıran, sivilleri öldüren ve ülkemizi harabeye çeviren Rusya mevcut gidişatla savaş suçlarının ele alındığı Lahey Adalet Divanı karşısına çıkmaya hazırlanmalı” açıklamasıyla Moskova yönetimini savaş suçu işlemekle itham etti.



