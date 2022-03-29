Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde son durum: Rusya ve Ukrayna anlaştı mı, savaş bitti mi?

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dolmabahçe’de gerçekleşen görüşmelerin ardından açıklama yapan Ukrayna heyeti, “Ukrayna egemenliği ve bütünlüğünü sağlayacak bir anlaşma için uğraşıyoruz. Görüşmeleri 2 hafta içinde devam ettireceğiz. Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz" denildi. Savaşın başladığı günden beri arabulucu ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenen Türkiye'de gerçekleşen görüşmelerden olumlu sonuç alınabildiği ilk açıklamalarda yer aldı.
Rusya - Ukrayna savaşını sona erdirmek için gerçekleştirilen tarihi zirve bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması sonrası baş başa görüşmeler yapan iki ülke daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Zirve sonrası ilk açıklama ise Ukrayna heyeti tarafından yapıldı. Ukrayna heyeti "2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz. Güvenlik garantileri sağlanırsa nötr statüye geçeriz. Anlaşmada hiçbir şey AB’ye girmeye engel olmayacak. Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz" derken Rusya tarafı ise "Bazı maddelerde uzlaşıldı" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın krizin başından bu yana her iki ülkenin cumhurbaşkanları ile yoğun bir diplomasi yürüttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Toplantının açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması her iki ülkeye ve barışın sağlanmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz ve bu sürece katkıda bulunmaktan destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, "En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması kalıcı bir siyaset çözümün önünün açılmasıdır. Binlerce insanın ölmesine milyonlarca insanın yerlerinden olmasına yol açan bu savaş artık durmalıdır. Bugün burada gerçekleştirilen toplantıda bir mesafe kat edildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyede alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin dışişlerini bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Bugün her iki tarafla görüştük. Görüşmelerimizde her iki tarafı bir anca ateşkesin sağlanması konusunda teşvik ettik. Görüşmelerimizde insani yardım ve insanı koridorların açılması konusunu da ele aldı" ifadelerini kullandı.
Rusya ile Ukrayna heyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev ve Çernihiv’de askeri operasyonlarını durdurmaya yönelik yaptığı açıklamaları hakkında detaylar veren Medinskiy, “İlk adım olarak Kiev ve Çernihiv yönünde askeri gerilimi azaltma ile ilgilidir. Kiev’in karar vermesi gereken taraf olduğunu bildiğimizden bu kenti tehlikeye atmak istemiyoruz” dedi.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye teşekkür ederek, bu süreçte Türkiye’nin diğer ülkelere göre dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını ifade etti.
Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye’de bir araya gelerek, Ukrayna’daki savaşa karşı ateşkes ve barış görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin çabalarından övgüyle bahsederek, “Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Bu Rusofobik kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi. Ankara'nın dengeli çizgisi de dahil olmak üzere, bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye'ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz” dedi.
Türkiye’nin, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadığını ve boğazlar meselesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları doğrultusunda kararlar aldığından bahseden Zaharova, “Türkiye, Rus gemilerine ve Rus uçakları için hava sahasını açık tutuyor” ifadelerini kullandı.