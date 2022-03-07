Rusya ateşkes ilan etti mi, barış görüşmeleri sonuçlandı mı? Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes kararı için tüm dünya heyetlerin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonuçlara odaklandı. 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşında 12. gün geride kalırken Rusya'dan son dakika açıklama geldi. Rusya insani koridor oluşturmak için geçici ateşkes kararı aldı. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2’inci tur görüşmelerde saldırı altındaki şehirlerde bulunan sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturulması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ateşkese dair açıklama geldi. Ukrayna’nın taleplerini kabul etmesi halinde operasyonların "her an" durabileceğini ifade eden Peskov, “Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa katılma çabalarından vazgeçmeli” diyerek Ukrayna’nın tarafsızlık statüsüne uyması gerektiğini belirtti.
Operasyonların Ukrayna’nın silahsızlandırılması amacıyla başlatıldığının altını çizen Peskov, “Aslında Ukrayna’nın silahsızlandırılmasını tamamlıyoruz, tamamlayacağız. Onlar, bu düşmanlıklarını sonlandırmalı” diye konuştu. Şartlarının devamında Kırım, Luhansk ve Donetsk için de koşullarını öne süren Peskov, “Kırım’ın, Rusya’nın parçası olarak tanımasını, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsız devletler olarak tanınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrasında Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler devam ediyor. İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3’üncü turu TSİ 17.00 Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde başladı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmeden önce ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, “Daha önce söz verdiğimiz Donbass ve diğer kentlerdeki insani koridorlar açık tutuluyor. Bugün Ukrayna tarafıyla bu koridorların durumunu ele alacağız” dedi.
Ateşkese rağmen insani koridorlarda süren çatışmalar nedeniyle sivillerin tahliye edilememesinden dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Medinskiy, “Rusya'nın Ukrayna ile son tur müzakerelerde varılan anlaşmalara rağmen sivillerin tahliyesi için şehirlerde açılan insani koridorların faal olarak kullanılamaması nedeniyle üzüntü duyuyoruz” dedi.
Sivillerin tahliyesinin Ukraynalı milliyetçiler tarafından engellendiğini savunan Medinskiy, "Şehirlerde mevzileri ele geçiren milliyetçiler, dolaylı ve doğrudan canlı kalkan olarak kullanarak sivilleri orada tutmaya devam ediyor” dedi.
Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika içinde sivillere yönelik geniş çaplı saldırıların bir argüman olduğuna ciddi şekilde inanan bir ülkenin temsilcileriyle konuşmaya başlayacağız” dedi.