Rusya ateşkes ilan etti mi, barış görüşmeleri sonuçlandı mı? Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum

RUSYA VE UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE SON DURUM

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrasında Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler devam ediyor. İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3’üncü turu TSİ 17.00 Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde başladı.



Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmeden önce ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, “Daha önce söz verdiğimiz Donbass ve diğer kentlerdeki insani koridorlar açık tutuluyor. Bugün Ukrayna tarafıyla bu koridorların durumunu ele alacağız” dedi.