Rusya aşıyı buldu mu? Rusya'dan Koronavirüs aşısı açıklaması!
Rusya aşıyı buldu mu sorusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapmış olduğu son açıklamanın ardından pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Bir süredir Rusya'nın Koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Devlet Başkanı Putin, DSÖ'nün onay sürecini beklediklerini ifade etti. İşte, ABD'nin de 1 milyar dolarlık bütçe ayırarak çalışmalarına devam ettiği Koronavirüs aşısı için Rusya'dan ve DSÖ'den gelen ilk açıklamalar
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Koronavirüs aşısı için açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.
Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor.
Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu.
Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.
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RUSYA'NIN BULDUĞU AŞI İÇİN DSÖ'DEN İLK YORUM
Rusya'nın aşı açıklamasına DSÖ'den ilk yorum geldi. DSÖ, "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" ifadelerine yer verdi
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ABD'DE DE KORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, 100 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimi ve teslimi için ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil durum kullanım izni ya da onayını almasının ardından ABD'de kullanılacağı bildirildi.
ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için anlaşıldığı belirtilen açıklamada, anlaşma tutarının ise 1 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.
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Açıklamada, söz konusu aşının kar amacı gütmeyen küresel bir temelde sağlanacağına işaret edilerek, ABD hükümetinin anlaşma kapsamında 200 milyon doz ilave aşı satın alabileceği bildirildi.
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Johnson&Johnson, "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine ABD ve Belçika'da başlamıştı. Şirket, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor.
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Öte yandan, ABD hükumeti, temmuz ayında da Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.