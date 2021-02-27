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Gündem
Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)-
Haber Giriş: 27 Şubat 2021 - 08:30 | 

Rus turistler, Palandöken'de bornozla kayıp, bikiniyle poz verdi

Kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'in pistlerinde, bornozları ile kayak yapan 2 Rus turist, görenleri şaşırttı. Tatilcilerin merakla izlediği, zaman zaman da fotoğraflarını çektiği Lubov Lubacka ile İrina Bespalova'nın bir süre sonra sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi. Üstlerinde bornoz, ellerinde fincanla acemi pistinde kayak yapan Rus kadınlardan Lubacka, daha sonra tatilcilerin arasında bikiniyle kalıp, arkadaşı Bespalova'ya poz verdi.

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