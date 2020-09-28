Eskiden 'çöp bacak' derlerdi: Sosyal mesafe yok!

YOKSUL BİR EVDE YAŞADILAR Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem Irina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu.Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan İrina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.