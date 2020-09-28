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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 16:14 | 

Eskiden 'çöp bacak' derlerdi: Sosyal mesafe yok!

Moda dünyasının en gözde isimlerinden biri koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre sosyal izolasyonda kaldıktan sonra tekrar kameralar karşısına geçti.

Backgrid UK, Backgrid USA 

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1ÖNCE PODYUM SONRA ÇEKİM
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ÖNCE PODYUM SONRA ÇEKİM

 Rus model Irina Shayk, Cavid 19 salgını nedeniyle uzak kaldığı mesleğine geri döndü. Geçen hafta Milano Moda Haftası kapsamında ünlü bir firmanın defilesinde görev alan 34 yaşındaki Shayk, şimdi de bir dergi için poz verdi.

2COMO GÖLÜ YAKININDA
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COMO GÖLÜ YAKININDA

Shayk, Vogue dergisinin Almanya baskısının kapak kızı oldu. Ünlü model, dergi için İtalya'nın doğal güzelliğiyle ünlü Como Gölü kıyısında poz verdi.

3SOSYAL MESAFE YOK
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SOSYAL MESAFE YOK

Uzun bir aranın ardından tekrar kariyerine dönem Shayk, çekime kalabalık bir ekip tarafından hazırlandı. Makyaj sırasında da ekip ile Irina Shayk'ın sosyal mesafeyi korumaması dikkatlerden kaçmadı.

4HAYATI KÜLKEDİSİ MASALI GİBİ
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HAYATI KÜLKEDİSİ MASALI GİBİ

Shayk, çeşit çeşit kıyafetler giyip poz verdi. Çekim aralarında da bazen su bazen kahve içmeyi tercih etti. Zor koşullarda geçen ilk gençlik yıllarını geride bırakan Irina Shayk'ın hayatı da kelimenin tam anlamıyla bir "külkedisi masalı" gibi. 

5ÇÖP BACAKLI DİYE ALAY EDERLERDİ
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'ÇÖP BACAKLI' DİYE ALAY EDERLERDİ

Bundan yıllar önce başka bir şey bulamadığı için patates yiyerek büyüdü. Okuldaki erkek çocuklar onunla "çöp bacaklı" diye alay ederlerdi. Ama bütün bunlar artık bir hayal kadar geride kaldı. Çünkü artık o tüm dünyanın güzelliğini onayladığı, çok kazanan ünlü bir model.

6VİZE BİLE ALAMAMIŞTI
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VİZE BİLE ALAMAMIŞTI

Üstelik bir zamanlar vize almak için zorluk çektiği ABD'de yaşayabiliyor ve Hollwood'un en yakışıklı erkeklerinden birinin de kalbini çaldı.

7ÇARPICI DÖNÜM NOKTALARI
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ÇARPICI DÖNÜM NOKTALARI

İşte geçtiğimiz İrina Shayk'ın Rusya'nın Urallar yakınındaki madenci kasabası Yemanjelinsk'te başlayıp günümüze kadar uzanan hayatından çarpıcı notlar.

8MADENCİ BABASINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ
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MADENCİ BABASINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ

1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi İrina Shayk. Ya da tam adıyla İrina Şeyhislamova.Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeriy bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti.Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı.

9YOKSUL BİR EVDE YAŞADILAR
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YOKSUL BİR EVDE YAŞADILAR

Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem Irina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu.Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan İrina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.

10ASLINDA ABLASI MODEL OLACAKTI
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ASLINDA ABLASI MODEL OLACAKTI

Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, İrina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden İrina ise işte tam da orada keşfedildi.İrina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar.

11BAHÇEDE PATATES, DOMATES YETİŞTİRDİLER
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BAHÇEDE PATATES, DOMATES YETİŞTİRDİLER

Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama yemek için" diyerek anlatmıştı.

12ANNESİ ONLARI ZORLUKLA BÜYÜTTÜ
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ANNESİ ONLARI ZORLUKLA BÜYÜTTÜ

Iİrina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. " Yemanjelinsk kasabasının eski sakinleri bugün hala İrina'yı da annesi Olga'yı da hatırlıyor. Hatta müzik öğretmeni Olga'nın çocuklarına bakabilmek için ek işler yaptığını da.

13HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF
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HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF

Ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken keşfedildi Irina Shayk. O sırada 20 yaşındaydı. Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına giren yolda ilk adımı da atmış oldu.

14AŞKLARI DA HAYATINI ETKİLEDİ
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AŞKLARI DA HAYATINI ETKİLEDİ

Irina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu.Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.

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Shayk uzun süre aktör Bradley Cooper ile birlikte oldu. Çitftin Lea adında bir kızı bulunuyor. Fakat Cooper ile Shayk yollarını ayırdı.

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Irina Shayk bir süredir model Heidi Klum'un eski sevgilisi olan Vito Schnabel ile samimi şekilde görüntüleniyor.

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