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Ali KESER
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 07:00,

Rus milyarder plajı kapattı! Ultra lüks yatı görenler dönüp bir daha baktı...

Rus iş insanı Alexander Svetakov’a ait ultra lüks yat, Bodrum’a demirledi. Xuma Beach’in tüm şezlonglarını kiralayan Svetakov, plajı ailesi için kapattı.

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Rusya’da 2.5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginleri arasında yer alan Alexander Svetakov, Bodrum-Yalıkavak’a geldi. 72 metrelik Cloudbreak adlı ultra yatıyla ilgi odağı olan Alexander Svetakov, Xuma Beach’in yakınlarına demirledi.

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4 çocuğu ve eşiyle Xuma Beach’e giden Alexander Svetakov plajın tüm şezlonglarını kiraladı. Aile üyeleri ve 20 kişilik koruma ekibi ateşleri ölçüldükten sonra plaja giriş yaptı.

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Rusya’nın başkenti Moskova bölgesinin en büyük mülk sahiplerinden ve Absolut yatırım grubunun sahibi Alexander Svetakov, küçük oğluyla plajda topladığı taşları bir poşete koyarak yatına geçti.

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Alexander Svetakov’un büyük oğlunun sevgilisi yeşil bikinisiyle tüm bakışları üzerine topladı.

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50 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen mega yat; havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonuyla dikkat çekiyor.

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Mega yatta helikopter pisti de bulunuyor.

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