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Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 07:36, /

Rus değil Adanalıyım! Serdar'ı yakışıklı buluyorum

1 hafta içinde iki kez Serdar Ortaç’la görüntülenen Seçil Gür, ünlü şarkıcıyı yakışıklı bulduğunu söyledi, aşk sorularına ise yanıt vermedi. İlişkiyi Serdar Ortaç açıkladı: “Görüşüyoruz.”

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Önceki gün evinin bulunduğu Nişantaşı’nda görüntülenen Seçil Gür, Serdar Ortaç’la ilgili sorular üzerine ünlü popçuyu yakışıklı bulduğunu söyledi.

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“Birlikte misiniz?” sorusuna “Bu konuda şimdilik bir açıklama yapmayacağım” yanıtını veren Gür, ‘reklam aşkı’ iddialarına ise tepki gösterdi: “Reklam aşkı diye bir şey yok. Öyle yorumlanacak belki ama buna ihtiyacım yok. Şuradan şuraya gelmedim, hep burada oturuyordum. Yaşam kalitesi yüksek bir insanım!”

3BERABERKEN AÇIKLAYALIM

BERABERKEN AÇIKLAYALIM

Serdar Ortaç da aynı gün Bebek’teki bir mekandan çıkarken objektife yansıdı. Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ağustos ayında noktalayan ünlü popçu, Seçil Gür’le ilişkisini itiraf etti:

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“Biz zaten tanışıyorduk 10 senedir. Şimdi yeni bir şarkı için bir araya geldik ve görüşmeye başladık. Yani iyiyiz şu an, ben heyecanlıyım. Ama bunu beraberken açıklayalım.” Ortaç “Aranızda yaş farkı var mı?” sorusuna ise ilginç bir karşılık verdi: “Yaş farkı hep olacak.”

5Rus değil Adanalıyım

Rus değil Adanalıyım

Seçil Gür, “Benim için Rus vatandaşı yazanlar oldu. Ne Rus’u! Ben Nişantaşı’nda yaşayan bir Adanalıyım” dedi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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