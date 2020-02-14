Rus değil Adanalıyım! Serdar'ı yakışıklı buluyorum

“Biz zaten tanışıyorduk 10 senedir. Şimdi yeni bir şarkı için bir araya geldik ve görüşmeye başladık. Yani iyiyiz şu an, ben heyecanlıyım. Ama bunu beraberken açıklayalım.” Ortaç “Aranızda yaş farkı var mı?” sorusuna ise ilginç bir karşılık verdi: “Yaş farkı hep olacak.”