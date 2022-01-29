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Rumeli Ekrem kimdir, nereli?

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Rumeli Ekrem, Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri oldu. İlkokul yıllarında flüt çalmaya başlayınca müzikal yolculuğuna ilk adım atan Rumeli Ekrem, Rumeli balkan müzikleriyle tanınıyor. Peki, Rumeli Ekrem kimdir, nereli?

1/3Rumeli Ekrem kimdir, nereli

Rumeli Ekrem 27.10.1975 istanbul doğumlu. İlkokul yıllarında flüt çalmaya başlayınca müzikal yolculuğuna ilk adım attı. Makedonya`dan göç etmiş Rumeli Türkü olan ailesinin de etkisiyle Rumeli balkan müziğine ilgi duyarak kısa sürede Rumeli balkan camiasının sevilen sesi yorumcusu oldu.

2/3Rumeli Ekrem kimdir, nereli

Profesyonel ilk albümü 1995 yılında müzik severlerin beğenisine sundu. Rumeli Ekremin ilk solo albümünü oluşturduğu 2004 senesine kadar 7 albüme imza attı.

3/3Rumeli Ekrem kimdir, nereli

İlk solo "Zeytinyağlı" isimli albümünden sonra 2008 yılında 2.albümü "Şamama/Çingene" albümünü hazırladı.

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