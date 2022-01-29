Rumeli Ekrem kimdir, nereli?

Rumeli Ekrem 27.10.1975 istanbul doğumlu. İlkokul yıllarında flüt çalmaya başlayınca müzikal yolculuğuna ilk adım attı. Makedonya`dan göç etmiş Rumeli Türkü olan ailesinin de etkisiyle Rumeli balkan müziğine ilgi duyarak kısa sürede Rumeli balkan camiasının sevilen sesi yorumcusu oldu.