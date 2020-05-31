Ruken Demirer: Tükenmişlik sendromuna yakalandım

Nişantaşı’ndaki Marie Antoinette Chocolatier’in kurucusu, Rojda Demirer’in ablası Ruken Demirer sosyal medyada çok popülerken 2017’de bir anda sırra kadem bastı. ‘Gece Gündüz’, ‘Aşkına Eşkiya’, ‘Tuzu Kurular’ ve ‘Üvey Baba’ gibi dizilerde rol alan Türkiye’nin en çok takip edilen moda bloğuna sahip olan 41 yaşındaki oyuncunun kimseyi tanımadığı iddia edildi. Herkesin sağlığını merak ettiği Ruken Demirer ile Posta'dan Halil Kalmuk konuştu.