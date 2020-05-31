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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 11:43,

Ruken Demirer: Tükenmişlik sendromuna yakalandım

Sosyal medyada çok popüler olan ve 2017 yılında bir anda ortadan kaybolan Ruken Demirer “Tükenmişlik sendromuna yakalandım” dedi.

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Nişantaşı’ndaki Marie Antoinette Chocolatier’in kurucusu, Rojda Demirer’in ablası Ruken Demirer sosyal medyada çok popülerken 2017’de bir anda sırra kadem bastı. ‘Gece Gündüz’, ‘Aşkına Eşkiya’, ‘Tuzu Kurular’ ve ‘Üvey Baba’ gibi dizilerde rol alan Türkiye’nin en çok takip edilen moda bloğuna sahip olan 41 yaşındaki oyuncunun kimseyi tanımadığı iddia edildi. Herkesin sağlığını merak ettiği Ruken Demirer ile Posta'dan Halil Kalmuk konuştu.

2SEVGİLİM HİÇ YALNIZ BIRAKMADI
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SEVGİLİM HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

İşte Ruken Demirer’in açıklamaları:
“Kendimi bu dünyaya ait değilmiş, sürekli rüyada yaşıyormuşum gibi hissetmeye başlamıştım.”
“Bu süreçte ailem ve İngiliz sevgilim Damian Langley beni hiç yalnız bırakmadı. Damian büyük destek verdi.”

3UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRDÜM
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UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRDÜM

“Üstelik çok da mutlu bir dönemdeydim, hayatımda her şey yolunda gidiyordu.”
“İstanbul’da uzun bir süre tedavi gördüm. Şimdi çok iyiyim. Kimseyi tanımadığım, dışarı çıkamadığımı söylüyorlar, tamamen yalan.”
“Artık ufak tefek şeyleri kafama takmıyorum.”

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“Karantina bittikten sonra yeni projelerim olacak.”

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