Ruhi Su’nun oğlu Ilgın Su ile ilgili iddialara yanıt geldi… Ilgın Su öldü mü?

Ruhi Su Kültür Ve Sanat Derneği Resmi Sayfası’ndan yapılan açıklamada “Değerli dostlar, bir yanlış haberi düzeltmek isteriz. Ustamız Ruhi Su'nun küçük oğlu Ilgın Ruhi Su'nun vefat ettiğine dair haberler asılsızdır. Vefat eden Ruhi Su'nun ilk evliliğinden olan 1934 doğumlu büyük oğlu Güngör Su'dur. Başsağlığı dileriz.” Denildi.