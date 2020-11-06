Ruhi Su’nun oğlu Ilgın Su ile ilgili iddialara yanıt geldi… Ilgın Su öldü mü?
Sosyal medyada Ruhi Su’nun oğlu Ilgın Su’nun öldüğü iddia edilmişti. Ruhi Su Kültür Ve Sanat Derneği Resmi Sayfası’ndan Ilgın Su ile ilgili haberlere açıklama geldi. Peki, Ruhi Su’nun oğlu Ilgın Su öldü mü?
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Ruhi Su Kültür Ve Sanat Derneği Resmi Sayfası’ndan yapılan açıklamada “Değerli dostlar, bir yanlış haberi düzeltmek isteriz. Ustamız Ruhi Su'nun küçük oğlu Ilgın Ruhi Su'nun vefat ettiğine dair haberler asılsızdır. Vefat eden Ruhi Su'nun ilk evliliğinden olan 1934 doğumlu büyük oğlu Güngör Su'dur. Başsağlığı dileriz.” Denildi.
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GÜNGÖR SU KİMDİR?
Turizm Transport ve Miltur’un sahibi, seyahat acenteliği ve tur operatörlüğünde birçok ilke imza atan, halk müziği sanatçısı Ruhi Su’nun oğlu Güngör Su yaşamını yitirdi. Güngör Su, Ruhi Su’nun ilk evliliğinden olan oğludu. 1978’de kısa bir süre TÜRSAB başkanlığı yapmıştı.