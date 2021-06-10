RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) nedir, belirtileri neler?

KİMLER RSV RİSKİ TAŞIYOR? • Prematüre bebekler,



• Yenidoğanlar ve küçük bebekler,



• Bağışıklığı baskılanmış çocuklar,



• Kalp ve akciğer problemleri olan hastalar,



• Kreş ve bakımevi gibi toplu ortamlarda bulunan çocuklar,



• 65 yaş ve üzeri yetişkin hastalar.