Dünya koronavirüsün (Kovid-19) pençesinden henüz kurtulamadan uzmanlardan RSV uyarısı geldi. RSV (Respiratuar Sinsityal Virus konusunda kamuoyunu bilgilendiren İngiliz bilim insanları bebekler ve çocukların risk grubunda olduğunu duyurdu. 2 yaşın altındaki çocuklar ve bilhassa prematüre bebeklerde ağır seyreden solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs), son yıllarda sıklıkla grip virüsleriyle yarışıyor. Peki, RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) nedir, belirtileri neler?
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RSV, hava yoluyla veya öksürük sonucu havada asılı kalan virüs içerikli damlacıklar yoluyla bulaşır. Damlacıkların ortamdaki eşyalara bulaşması sonucu, temas yoluyla damlacıkların ağza veya buruna götürülmesi de diğer bir bulaşma yoludur.
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RSV enfeksiyonlarının en belirgin özelliği mevsimsel karakteristiğinin olmasıdır. En sık, Kasım ve Nisan ayları arasında görülür ve ortalama kuluçka süresi 2-8 gün arasındadır.
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KİMLER RSV RİSKİ TAŞIYOR?
• Prematüre bebekler,
• Yenidoğanlar ve küçük bebekler,
• Bağışıklığı baskılanmış çocuklar,
• Kalp ve akciğer problemleri olan hastalar,
• Kreş ve bakımevi gibi toplu ortamlarda bulunan çocuklar,
• 65 yaş ve üzeri yetişkin hastalar.
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RSV BELİRTİLERİ NELER?
• Nefes almada zorluk,
• Sık nefes alma,
• Nefes alıp verme esnasında ıslık sesi duyulması,
• Sarı yeşil renkli balgamın eşlik ettiği öksürük,
• Emzirmede güçlük veya emzirme esnasında sık sık yorulma,