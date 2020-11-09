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Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 17:47 | 

Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Hazal Erişkin kimdir? Yasak Elma da oynamıştı

O Ses Türkiye yarışmasındaki başarısının ardından Afili Aşk ve Yasak Elma dizilerinde oynayan Hazal Erişkin, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Hazal Erişkin’in yüzüne dikiş atıldı. Peki, Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Hazal Erişkin kimdir?

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İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Hazal Eriskin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, kısa bir süre önce final yapan Afili Aşk dizisinin kadrosunda Hazal karakterini canlandırdı.

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Son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Hazal Erişkin, 2014 yılında katıldığı O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmişti.

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Hazal Erişkin, uğradığı saldırıyla gündeme geldi. Genç oyuncu arkadaşının beslediği 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yüzü parçalanan Erişkin'e 30 dikiş atıldı.

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