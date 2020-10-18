Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? İşte rota virüsü aşısı ve belirtileri
Rota virüsü nedir? Rota virüsü, uzmanların az pişmiş ette hastalığın kendini gösterebileceğini söylemesinin ardından gündeme geldi. 4 - 5 yaştaki çocuklarda görülen kusma, ishal belirtileriyle kendisini gösteren rota virüsü nedeniyle, Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, dünyada her yıl 200 bin çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, rota virüsüne karşı en iyi koruma yöntemi olan aşılama, 2. ay ile 3. ayda yapılmaya başlanmalı. İşte, rota virüsü belirtileri ve aşısıyla ilgili ayrıntılar.
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Rota virüsü bebekler ve küçük çocuklar arasında ishal hastalığının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Fekal-oral yolla bulaşan virüs, insan sağlığı üzerindeki etkisinin yanı sıra diğer hayvanları da etkiliyor. Kreş, bakımevi gibi toplu yerde yaşam sürdüren çocukları daha çok etkileyen rotavirüs belirtileri arasında bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateşle başlar, ishalle durumlar geliyor. Yetişkinlerde ise hastalık görülmesi nadirdir ve hastalık kliniği 3-10 gün arasında devam edebilir. İşte, ayrıntılar.
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ROTA VİRÜSÜ NEDİR?
Rota virüsü enfeksiyonu ilk 4 - 5 yaştaki çocuklarda akut başlangıçlı ishalin en sık görülen etkenlerindendir.
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ROTA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş, kusma ile başlar. Sık, sulu, özellikle çok kötü kokulu kansız ishal belirtilere eklenir. İshal 5 - 7 gün sürebilir. Özellikle süt çocuklarında kusma, ishal nedeniyle dehidratasyon gelişebilir. Bağışıklık sistemi yetersiz olan hastalarda hastalık daha uzun ve ağır seyir gösterir.
NASIL TANI KONUR?
Rotavirüs enfeksiyonunda hastalığın diğer patojenlere bağlı ishallerden klinik olarak ayrılması mümkün olmadığı için tanı mikrobiyolojik inceleme ile konabilir. Ancak vakalarda standart yaklaşım rehidratasyon ve destekleyici tedavi olduğu için ve tanı bu tedaviyi değiştirmeyeceği için mikrobiyolojik tanı çoğu durumda gerekli değildir.
Laboratuvar tanısı esasen güvenilir bir sürveyans için gerekir. Bütün vakaların değil, ama epidemiyolojik veri toplamak için yeterli sayıda vakanın tanısı hedeflenebilir. Ayrıca uzamış ishalli komplike vakalarda ve immün sistem yetmezliği olan konaklarda ayırıcı tanı için laboratuvar doğrulaması amacıyla test edilebilir. Tanı klinikte gereksiz antibiyotik tedavilerinin kullanımını da önlemektedir.
Rotavirüs ishalli çocukların dışkısı ile yüksek miktarlarda atıldığından tanı için dışkı örneği tercih edilir. Tanıda öncelikle başvurulan yöntemler antijenik yapıları saptamaya dayalı testlerdir
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TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Tedavide başlıca amaç; kusma, ishale bağlı ortaya çıkabilecek dehidratasyonun önlenmesidir. Beslenme devam ettirilmelidir, mümkünse sık aralarla azar azar beslenme yapılmalıdır. Az yağlı gıdalar tercih edilmeli, özellikle anne sütü ile beslenme kesilmemelidir. Yenidoğan bebekler ve 3 ayın altındaki çocuklar anneden geçen antikorlar aracılığı ile enfeksiyondan korunurlar, hastalığı daha hafif geçirebilirler.
Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.
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ROTA VİRÜSÜ AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?
Genel hijyen önlemleri bulaşmayı azaltır. El yıkama, enfekte vakaların izolasyonu, hastanelerde hastane kaynaklı ishali önlemede yardımcıdır. Virüs yakınmaların ortaya çıkışından 10 - 12 gün sonrasına kadar dışkı ile atılmaktadır.
Rota virüse karşı aşı uygulanmaktadır. İdeal aşılama 2. ay ile 3. ayda başlamalıdır.