Romen Diyojen kimdir, nasıl öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Romen Diyojen’in hayatı ve ölümü

Romen Diyojen ie ilgili bilgiler araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizide Sarp Levendoğlu Romen Diyojen’i canlandırıyor. Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatorudur. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu toplamıştır.
IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.
Bizans'ta gerçek iktidar sahibi olan taht naibi Eudokia'nın ilgisini çekmiş ve onun huzuruna çağrılmıştır. Eudokia, ondan çok etkilenip ve onu affederek 1 Ocak 1068 tarihinde onunla evlenmiştir. Bu evlilikle IV. Romanos Diogenis olarak, VII Mikhail ile beraber ortak İmparator olmuştur.