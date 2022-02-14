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Romen Diyojen kimdir, nasıl öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Romen Diyojen’in hayatı ve ölümü

#Romen Diyojen#Alparslan Büyük Selçuklu#Romen Diyojen Hayatı

Romen Diyojen’in hayatı ve ölümü merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen’e Sarp Levendoğlu hayat veriyor. Yeni bölümde Vaspurakan’ın yeni valisi Diyojen, hem adını imparatora duyurmak hem de valilik makamını herkesten daha çok hak ettiğini göstermek için yeni bir plan yapıyor. Peki, Romen Diyojen kimdir, nasıl öldü?

1/3Romen Diyojen kimdir, nasıl öldü Alparslan Büyük Selçuklu Romen Diyojen’in hayatı ve ölümü

Romen Diyojen ie ilgili bilgiler araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizide Sarp Levendoğlu Romen Diyojen’i canlandırıyor. Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatorudur. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu toplamıştır.

2/3ROMEN DİYOJEN KİMDİR

ROMEN DİYOJEN KİMDİR?

IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.

3/3Romen Diyojen kimdir, nasıl öldü Alparslan Büyük Selçuklu Romen Diyojen’in hayatı ve ölümü

Bizans'ta gerçek iktidar sahibi olan taht naibi Eudokia'nın ilgisini çekmiş ve onun huzuruna çağrılmıştır. Eudokia, ondan çok etkilenip ve onu affederek 1 Ocak 1068 tarihinde onunla evlenmiştir. Bu evlilikle IV. Romanos Diogenis olarak, VII Mikhail ile beraber ortak İmparator olmuştur.

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#Romen Diyojen#Alparslan Büyük Selçuklu#Romen Diyojen Hayatı