Romen Diyojen kimdir, nasıl öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Romen Diyojen hakkında bilgiler
Romen Diyojen merak edilen isimlerden biri oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Romen Diyojen’e Sarp Levendoğlu hayat veriyor. Peki, Romen Diyojen kimdir, tarihte nasıl öldü? İşte hakkında merak edilenler
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Romen Diyojen’in hayatı ve ölümü araştırılıyor. Yeni dizi Alparslan Büyük Selçuklu’da yer alan tarihi karakterlerden biri olan Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatorudur. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu toplamıştır.
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ROMEN DİYOJEN KİMDİR?
IV. Romanos ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu'yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı ama Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a karşı başarısız olunca tahttan indirildi ve Bizans tarafından idam edildi.
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Bizans'ta gerçek iktidar sahibi olan taht naibi Eudokia'nın ilgisini çekmiş ve onun huzuruna çağrılmıştır. Eudokia, ondan çok etkilenip ve onu affederek 1 Ocak 1068 tarihinde onunla evlenmiştir. Bu evlilikle IV. Romanos Diogenis olarak, VII Mikhail ile beraber ortak İmparator olmuştur.