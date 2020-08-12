Plajda çocuklar gibi eğlendiler

Ünlü model yeni sevgilisi, küçük kızı ve arkadaşlarıyla çıktığı tatilde kelimenin tam anlamıyla çocuklar gibi eğlendi.
Backgrid UK
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KALABALIK TATİL
Romanyalı model Madalina Ghenea, eski eşi Matei Stratan'dan dünyaya gelen kızı Charlotte, yeni sevgilisi Leonardo Maria Del Vecchio ve bir grup arkadaşıyla birlikte İtalya'nan Portofino kentinde tatil yapıyor.
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PAPARAZZİLER PEŞİNDE
32 yaşındaki Ghenea, tatil grubuyla birlikte önceki gün Sestri Levante plajında objektiflere takıldı. Petrol yeşili bir bikini giyen model, kumsalda olduğu sırada beline siyah bir pareo bağladı.
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KIZIYLA OYNADI
Madalina Ghenea, uzun süre kızı Charlotte ile oyunlar oynadı. Önce birbirlerini kumsalda kovalayan anne ile kızı sonda birlikte denize girdi.
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ANNESİNE ŞAKA YAPTI
Ghenea deniz kenarında otururken de kızı, bir kova dolusu deniz suyunu getirip annesinin üzerine döktü.
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PLAJ ŞAKASI
Neşeli halleri dikkat çeken Madalina Ghenea ve arkadaşları daha sonra birbirleriyle şakalaşmaya başladı.
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KOVALAMACA OYNADILAR
Bir arkadaşı Madalina Ghenea'yı denize doğru kovaladı. Ardından da kucağına alıp bir süre kumsalda koştu.
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KUMLARIN ÜZERİNE BIRAKTI
Arkadaşı daha sonra Madalina Ghenea'yı kumların üzerine bıraktı.
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NEŞELİ BİR GÜN
Grup uzun süre birbirleriyle şakalaşarak bazen de küçük Charlotte ile oyunlar oynayarak plajda eğlenceli bir gün geçirdi.
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AKŞAM ÜZERİ KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ
Madalina Ghenea günün sonuna doğru gümüş rengi bir mayo ve üzerine de beyaz bir etek giydi.
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15 YAŞINDAN BERİ MODELLİK YAPIYOR
1987 yılında Romanya'nın Slatina kentinde dünyaya gelen Madalina Ghenea, henüz 15 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Kariyerini daha fazla geliştirmek için İtalya, Almanya, Avusturla, İspanya, Fransa gibi ülkelerde kısa sürelerle yaşadı. Model, yaşamını bir süredir İtalya'da sürdürüyor.
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VİDEO KLİP İLE DİKKAT ÇEKTİ
Madalina Ghenea, 2007 yılında Eros Ramazotti'nin Il Tempora Tra Di Noi adlı şarkısının klibinde oynayarak daha fazla dikkat çekti. Madalina Ghenea, kariyerinde daha çok İtalyan markalarının tanıtım yüzü olarak biliniyor.
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SİNEMA DENEYİMİ
2011 yılında I Soliti Idioti adlı filmde kamera karşısına geçerek oyunculuğa da adım attı. İki yıl sonra Jude Law ile birlikte Dom Hemingway filminde rol aldı. 2015 yılında da İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun Youth (Gençlik) adlı filminde de oynadı.Madalina Ghenea, ana dilinin yanı sıra iyi derecede İtalyanca ve İngilizce konuşabiliyor.