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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 15:19,

Plajda çocuklar gibi eğlendiler

Ünlü model yeni sevgilisi, küçük kızı ve arkadaşlarıyla çıktığı tatilde kelimenin tam anlamıyla çocuklar gibi eğlendi.

Backgrid UK 

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1KALABALIK TATİL
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KALABALIK TATİL

Romanyalı model Madalina Ghenea, eski eşi Matei Stratan'dan dünyaya gelen kızı Charlotte, yeni sevgilisi Leonardo Maria Del Vecchio ve bir grup arkadaşıyla birlikte İtalya'nan Portofino kentinde tatil yapıyor. 

2PAPARAZZİLER PEŞİNDE
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PAPARAZZİLER PEŞİNDE

32 yaşındaki Ghenea, tatil grubuyla birlikte önceki gün Sestri Levante plajında objektiflere takıldı. Petrol yeşili bir bikini giyen model, kumsalda olduğu sırada beline siyah bir pareo bağladı.

3KIZIYLA OYNADI
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KIZIYLA OYNADI

Madalina Ghenea, uzun süre kızı Charlotte ile oyunlar oynadı. Önce birbirlerini kumsalda kovalayan anne ile kızı sonda birlikte denize girdi.

4ANNESİNE ŞAKA YAPTI
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ANNESİNE ŞAKA YAPTI

Ghenea deniz kenarında otururken de kızı, bir kova dolusu deniz suyunu getirip annesinin üzerine döktü.

5PLAJ ŞAKASI
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PLAJ ŞAKASI

Neşeli halleri dikkat çeken Madalina Ghenea ve arkadaşları daha sonra birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

6KOVALAMACA OYNADILAR
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KOVALAMACA OYNADILAR

Bir arkadaşı Madalina Ghenea'yı denize doğru kovaladı. Ardından da kucağına alıp bir süre kumsalda koştu.

7KUMLARIN ÜZERİNE BIRAKTI
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KUMLARIN ÜZERİNE BIRAKTI

Arkadaşı daha sonra Madalina Ghenea'yı kumların üzerine bıraktı.

8NEŞELİ BİR GÜN
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NEŞELİ BİR GÜN

Grup uzun süre birbirleriyle şakalaşarak bazen de küçük Charlotte ile oyunlar oynayarak plajda eğlenceli bir gün geçirdi.

9AKŞAM ÜZERİ KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ
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AKŞAM ÜZERİ KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Madalina Ghenea günün sonuna doğru gümüş rengi bir mayo ve üzerine de beyaz bir etek giydi.

1015 YAŞINDAN BERİ MODELLİK YAPIYOR
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15 YAŞINDAN BERİ MODELLİK YAPIYOR

1987 yılında Romanya'nın Slatina kentinde dünyaya gelen Madalina Ghenea, henüz 15 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Kariyerini daha fazla geliştirmek için İtalya, Almanya, Avusturla, İspanya, Fransa gibi ülkelerde kısa sürelerle yaşadı. Model, yaşamını bir süredir İtalya'da sürdürüyor.

11VİDEO KLİP İLE DİKKAT ÇEKTİ
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VİDEO KLİP İLE DİKKAT ÇEKTİ

Madalina Ghenea, 2007 yılında Eros Ramazotti'nin Il Tempora Tra Di Noi adlı şarkısının klibinde oynayarak daha fazla dikkat çekti. Madalina Ghenea, kariyerinde daha çok İtalyan markalarının tanıtım yüzü olarak biliniyor.

12SİNEMA DENEYİMİ
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SİNEMA DENEYİMİ

2011 yılında I Soliti Idioti adlı filmde kamera karşısına geçerek oyunculuğa da adım attı. İki yıl sonra Jude Law ile birlikte Dom Hemingway filminde rol aldı. 2015 yılında da İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun Youth (Gençlik) adlı filminde de oynadı.Madalina Ghenea, ana dilinin yanı sıra iyi derecede İtalyanca ve İngilizce konuşabiliyor. 

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