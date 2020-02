Romantik ve özel Sevgililer Günü mesajı 2020! Uzun - kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri derlemesi...

"Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum.



“Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”



Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!



Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine