Romantik ve özel Sevgililer Günü mesajı 2020! Uzun - kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri derlemesi...

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.



Kendimi bu dünyadaki en şanslı kadın olarak görüyorum ve bunun nedeni sadece bu dünyanın en değerli mücevherini bulduğum için. Bu sensin aşkım. Bana iyi görünen tek şey sensin.



Rüyaların gerçekleşmesinin zor olduğunu söylüyorlardı. İnanırdım, senin karşılaşana dek.



Sevgililer Günü durmam ve beni ne kadar harika hissettirdiğini anlamam için iyi bir gün. Seni seviyorum.



Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü!



