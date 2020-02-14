Romantik ve özel Sevgililer Günü mesajı 2020! Uzun - kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri derlemesi...
14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, günün ilk ışıklarından itibaren, romantik ve anlamlı Sevgililer Günü mesajları arayan çiftlerin araştırdığı konulardan oldu. Birbirinden anlamlı ve etkili Sevgililer Günü mesajları arasından her yıl olduğu gibi bu yılda kısa ve uzun Sevgililer Günü mesajlarına ilgi yoğundu. Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook üzerinden gönderilecek 2020 Sevgiler Günü mesajları ile sizler de sevdiğiniz kişinin 14 Şubat'ını kutlayabilirsiniz. İşte, anlamlı ve farklı 14 Şubat kutlama mesajları....
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1
Erkeğe ve kadına özel Sevgililer Günü mesajı seçenekleri, birbirlerinden uzakta olan sevgililer için 14 Şubat Cuma günü önemli bir yere sahip olacak. 14 Şubat’ın ilk dakikaları itibariyle kısa mesajlar ya da Whatsapp aracılığıyla gönderilerde yer bulan Sevgililer Günü mesajları, duyguların dışa vurumunda önemli bir yere sahip olacak. İşte, 14 Şubat kapsamında eşinize ya da sevgilinize gönderebileceğiniz resimli seçenekler ile Sevgililer Günü mesajları ve sözleri seçenekleri...
Romantik sözlerle Sevgililer Günü mesajları, günün ilk saatleri itibariyle pek çok çiftin odak noktası oldu. Birbirinden anlamlı ve etkili Sevgililer Günü mesajları arasından en güncel ve kendilerine yakın olanı tercih edecek olan vatandaşlar, gönderilerinde yer verecek. İşte, 14 Şubat günü için Whatsapp ve diğer anlık mesajlaşma uygulamalarından da paylaşabileceğiniz birbirinden güzel Sevgililer Günü mesajları ve resimli seçenekler...
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Güller anlatsın sana olan aşkımı... Karşında nasıl aklımın yerinden gittiğini, gözlerimi nasıl senden ayıramadığımı... Güller anlatsın...
Güllerin sayısı duyduğun aşkı yansıtır derler. Sana olan aşkımı gösterecek kadar gül yok kainatta!
Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.
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"Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum.
“Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”
Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!
Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine
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Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.
Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.
Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.
Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.
Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir....Sevgililer günümüz kutlu olsun.
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Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Kendimi bu dünyadaki en şanslı kadın olarak görüyorum ve bunun nedeni sadece bu dünyanın en değerli mücevherini bulduğum için. Bu sensin aşkım. Bana iyi görünen tek şey sensin.
Rüyaların gerçekleşmesinin zor olduğunu söylüyorlardı. İnanırdım, senin karşılaşana dek.
Sevgililer Günü durmam ve beni ne kadar harika hissettirdiğini anlamam için iyi bir gün. Seni seviyorum.
Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü!
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İnanılmaz, harika ve çok ilham vericisin. Kalbime sahipsin. Mutlu sevgililer günü!
Aşık olmak yıldızlara bakmak gibidir. Milyarlardan birini seçip ona yeterince uzun bakarsanız, diğerleri erir. Benim yıldızım sensin.
Eğer nefes alıp almamayı veya sevmeyi seçseydim, son nefesimi sana şunu söylemek için kullanırdım… Seni seviyorum.
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Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!
O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!
8
Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.
Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!
9
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!
Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…
"Beni bu kadar sevgi dolu ve koruyucu hissettiriyorsun. Kollarında olduğumda her şeyi unutabilirim."Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum"