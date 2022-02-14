ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2022: Kısa, anlamlı, resimli 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama sözleri

Resimli Sevgililer Günü mesajları 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde ilgi görmeye başladı. Her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan Sevgililer Günü sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak kutlanacak. Yılın en romantik gününe az bir zaman kala hediye alma telaşına girenler, kart notunun üzerine yazacakları anlamlı sözler ile aşklarını pekiştirecekler. Duyguları ifade etmek için doğru kelimeleri arayanlar için birbirinden güzel, anlamlı, kısa, duygusal 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını haberimizde derledik. En güzel ve resimli Sevgililer Günü mesajı ile sevgilinizi sevindirmek istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz...
“Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”
"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"
"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."
“Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”
"Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim."
"Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü."
Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.
Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.
Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!
O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!
Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.
Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.
Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.
Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.
Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir....Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Sevmek ya da sevilmek yeterlidir. Gerisini sormayın. Yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur. Sevmek tamamlanmaktır.
Hayatınızda "doğru" insan varsa. Takvim size "hep" 14 Şubat'tır.
Kim bilir sesini gökyüzü sanan kuşlar vardır.
Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!
Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine
Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.