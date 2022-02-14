ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2022: Kısa, anlamlı, resimli 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama sözleri

Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.



Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.



Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.



Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.



Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.