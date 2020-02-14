Bu yıla özel Sevgililer Günü mesajları... Kısa, öz, romantik ve anlamlı Sevgililer Günü mesajları
Sevgililer Günü mesajları14 Şubat'ın en yaygın geleneklerinden biri haline geldi. Fakat ancak içinizden geçen güzel duyguları dile getirecek sözleri her zaman bulamayabilirsiniz. Sizin için derlediğimiz Sevgililer Günü sözlerinden ilham alabilir, kıymetli sevgilinizin veya eşinizin yüzünü güldürebilirsiniz. İşte birbirinden romantik, kısa, öz ve anlamlı Sevgililer Günü mesajları...
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1
14 Şubat denilince akla gelen ilk şeylerden biri de 'Sevgililer Günü mesajı' oluyor. Sevgililer Gününü çiftler genellikle baş başa geçirirler. Baş başa gidilen romantik bir yemek ya da evde hazırlanan romantik bir sofra en yaygın kutlamalardandır. Sevgililer Günü'ndeki en yaygın bir diğer gelenek eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara Sevgililer Günü ruhunu yansıtan sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazılır. Henüz aradığı romantik Sevgililer Günü mesajı ile karşılaşmamış olanlar için mesaj seçeneklerini derledik. İşte hediyenizle veya tebrik kartınızla iletebileceğiniz resimli Sevgililer Günü mesajları...
14 Şubat Sevgililer Günü'ne geri sayım çoktan başladı ve bu özel gün için bazı planlar yapıldı. Sevginizi ifade etmenin birçok yolu var: Kendi ellerinizle hazırladığınız romantik bir akşam yemeği, baş başa bir tatil veya kişiselleştirilmiş bir hediye. Ancak aşkı ifade etmenin en güzel şekli sözcüklerde gizli. 14 Şubat’ta paylaşabileceğiniz birbirinden romantik Sevgililer Günü mesajları…Diğer mesajları görmek için tıklayınız
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"Beni bu kadar sevgi dolu ve koruyucu hissettiriyorsun. Kollarında olduğumda her şeyi unutabilirim."Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum"
"Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum.
“Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”
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Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!
Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine
Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.
4
“Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”
"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"
"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."
“Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”
"Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim."
"Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü."
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Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.
Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.
Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.
Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.
6
Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!
O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!
7
Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir....Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.
8
Sevmek ya da sevilmek yeterlidir. Gerisini sormayın. Yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur. Sevmek tamamlanmaktır.
Hayatınızda "doğru" insan varsa. Takvim size "hep" 14 Şubat'tır.
Kim bilir sesini gökyüzü sanan kuşlar vardır.
Sevgi umuttur, sabırdır, emektir… Sevgi en güzel duyguları paylaşmaktır. Sevgi hayattır. 14 Şubat Sevgililer Günün kutlu olsun.